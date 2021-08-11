Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
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Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi

Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir plajda, 2 Afgan gencin Afganistan bayrağını göndere çektiği görüntüleri paylaşması, sosyal medyada tepki çekti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir plajda, 2 Afgan gencin Afganistan bayrağını göndere çektiği görüntüleri paylaşması, sosyal medyada tepki çekti. Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün o bayrağı indirerek, yerine Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Alanya'da bir plajda iki Afgan gencin Afganistan bayrağını bayrak direğine çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşması, tepki çekti. Afgan gençlerin 3 ay önce görüntüleri çektiği, ülkelerine döndükten sonra videoyu paylaştığı belirlendi.Bu videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün bayrağın asılı olduğu plaja gitti. Göndere çekilen Afganistan bayrağını indiren Ülkü Ocakları üyeleri, ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını göndere çekti.


Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi
Alanya'da plaja tepki çeken videonun ardından Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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