Alanya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Alanya ilçesinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Alanya ilçesinde de yapıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katıldı. Ürkmezer, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'da emniyet, jandarma, sahil güvenlik başta olmak üzere kurdukları denetim birimleriyle çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının öncelikle kırmızı kategoriye geçmemek olduğunu belirten Ürkmezer, "Bizim kırmızıya düşmemiz halinde kaybedecek çok şeyimiz var. Bunun için de hepimize çok büyük görev düşüyor. Burada en olumsuz etkilenecek kişiler başta esnafımız ve Alanya ekonomisi olacak. Bütün amacımız vatandaşlarımızın esnafımızın kurallara uyulmasını sağlayarak sarı ve mavi kategoriye Alanya'mızı taşımak." dedi.

Önlerinde kendilerini bekleyen turizm sezonun olduğunu dile getiren Ürkmezer, Avrupa'daki hedef kitlenin koydukları 100 binde 35 hedefini Antalya olarak yakalamak gerektiğini belirtti.

Antalya ve ülke turizminde büyük yeri olan Alanya'da bunu başarmak gerektiğini kaydeden Ürkmezer, şöyle devam etti:

"HES koduna uyalım. Yüzde 50 kuralına uyalım. Vatandaşlar olarak esnafı zor durumda bırakacak taleplerde bulunmayalım. İnşallah Alanya'mız daha da canlanarak, bu dönemi atlatacak. Amacımız rehberlik ama kurallara uymamada ısrar edenlere ve tekrar edenlere biz ceza uygulamada imtina etmeyeceğiz. Cezaya devam ediyoruz. Sadece geçen hafta 700 bin liranın üzerinde ceza uyguladık. Bunu uygulamak istemiyoruz. Lütfen herkes kurallara uysun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt