Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı

31.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:33
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesine gelen bir grup izinli sörfçü kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde sörf yaparak keyifli zaman geçirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine gelen bir grup izinli sörfçü kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde sörf yaparak keyifli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 2 metreyi bulduğu Alanya'da bir grup sörfçü, Keykubat Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler, keyifli vakit geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller tamamen kendilerine kalan sörfçüler, İstanbul Şile'den geldiklerini ve Alanya Kaymakamlığı'ndan ve Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu'ndan izin aldıklarını, sörf yapabilmek için Alanya'yı tercih ettiklerini söyledi.

'MÜKEMMEL BİR HİS'Lisanslı sörfçülerden Efe Çıtakoğlu, arkadaş grubu ile geldiklerini belirtirken, "Fırtınaları takip ediyoruz. Bugün federasyondan iznimiz aldık sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iznimizi aldık. Mükemmel bir his Türkiye'nin 12 ayında Akdeniz ve Karadeniz'de sörf oluyor. Kışın Akdeniz çalışırken, yazın Karadeniz bölgesi ama burası biraz daha kaliteli" dedi.Bengisu Yalvaç ise, "Bu hafta sonu kaymakamlık ve federasyondan iznimizi alarak dalgalara geldik. Gayet güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.

- Antalya
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı
Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Yangın Almanya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:35:20. #1.15#
title