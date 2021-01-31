Alanya'da, kısıtlamada denizin keyfini sörfçüler çıkardı

ANTALYA 'nın Alanya ilçesine gelen bir grup izinli sörfçü kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde sörf yaparak keyifli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 2 metreyi bulduğu Alanya'da bir grup sörfçü, Keykubat Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler, keyifli vakit geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında sahiller tamamen kendilerine kalan sörfçüler, İstanbul Şile'den geldiklerini ve Alanya Kaymakamlığı'ndan ve Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu'ndan izin aldıklarını, sörf yapabilmek için Alanya'yı tercih ettiklerini söyledi.

'MÜKEMMEL BİR HİS'Lisanslı sörfçülerden Efe Çıtakoğlu, arkadaş grubu ile geldiklerini belirtirken, "Fırtınaları takip ediyoruz. Bugün federasyondan iznimiz aldık sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iznimizi aldık. Mükemmel bir his Türkiye'nin 12 ayında Akdeniz ve Karadeniz'de sörf oluyor. Kışın Akdeniz çalışırken, yazın Karadeniz bölgesi ama burası biraz daha kaliteli" dedi.Bengisu Yalvaç ise, "Bu hafta sonu kaymakamlık ve federasyondan iznimizi alarak dalgalara geldik. Gayet güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU