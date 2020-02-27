: Alanında başarılı 8 kadın 'güçlü kadınlar kitabında bir araya geldi

27.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:09

?Geleceğin Güçlü Kadınları" adlı proje için bir araya gelen alanlarında başarılı 8 kadın, başta kadınlar olmak üzere onları cesaretlendirmek, başarılarını ortaya çıkarmak, hayallerinin ve hedeflerinin geliştirmek amacıyla 'Güçlü Kadınlarö adlı kitapta bir araya geldi. Yaşadıkları zorlukları aşmış ve başarıları ile iz bırakmış kadınların hayat hikayelerinin yer aldığı kitabın bütün geliri ise kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

Kadınların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve kadınları başarılı olabilecekleri pek çok alan için cesaretlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Güçlü Kadınlar Projesiö kapsamında Türkiye'de alanlarında başarılı 8 kadın 'Güçlü Kadınlarö adlı kitap kapsamında bir araya geldi. Türkiye'de iş dünyası, bilim ve iletişim arenasındaki önemli ve başarılı kadınların yer aldığı kitapta, Halkla İlişkiler Alanında öncü isimlerinden Betül Mardin, Bigchefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Gastronomi şefi ve yazar Jale Balcı, Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı Şule Yücebıyık, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Aydan Biri yer alıyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; kitabın 8 kadının hikayelerinden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

'Nispeten toplumun gözünde belirli bir pozisyona gelmiş ve başarılı olduğu ifade edilen bu kadınların yaşamlarındaki başarıları tesadüf olarak elde etmediklerini başarının tırnaklarıyla kazıyarak elde etiklerini göstermek istedik. Umudu kaybetmeye yakın veya hayallerini gerçekleştirme arzusu içerisinde bulunan kadınlarımıza da biraz ilham kaynağı olabilmek çok önemli. Hiçbir başarı tesadüf değil hiçbir başarı insanlara altın tepsi ile sunulmuyor. Ama maalesef günümüzde gençlerimiz de böyle bir algı var oysaki bizde emeğin, çalışmanın, gayretin ve azmin öneminin araya geldiğinde ne kadar güzel sonuçlar ortaya koyabileceğini örnekleriyle göstermeye çalıştık. 'güçlü kadınlar 'kitabı içerisinde çok farklı alanlarda çok sayıda kadın var. Bu kadınlardan bazıları yaşamını değiştirmiş bazıları bambaşka bir yola gitmeyi tercih etmiş bazıları tam düşmek üzereyken yeniden toparlanmış ve ayağa kalkmış. Bunların çok genç kızlarımız için umudu hak eden kadınlarımız için örnek olmasını istiyoruz.ö

Kitap gelirlerini okumayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi isteyen kız çocukları için kullanacaklarını söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Konu kadın olunca, kadınların güçlenmesi olunca düşündük ki, kitabın gelirleri başarılı okumayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi hayal eden kız çocuklarımıza gitsin. Türkiye'nin her yerinde umuda ihtiyacımız varö diye konuştu.

'KADINLIK VE LİDERLİK BİR ARAYA GELDİĞİNDE DÜNYANIN DEĞİŞİRö

Kadınlara mesaj veren Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı Şule Yücebıyık, kadınların öncelikle toplumun kendilerine dayattığı güçlü kadın motifini biraz sorgulamalarını istiyorum. Bugün güç denilince iktidar, para, başarı gibi semboller aklımıza geliyor. Aslında güç kendi içimizde, Bu gün güçlü olmak kendini sevmek, etrafındakileri sevmek, dünyaya faydalı olmak, iyilik peşinde koşmak, topluluklar oluşturmak ve insanları bir amaç etrafında buluşturmaktan geçiyor, Liderlerin de bunu fark etmesini isterim. Kadınlık ve liderlik bir araya geldiğinde dünyanın değiştiğini inanıyorumödedi.

Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural,ise "Kadınlar toplumda genelde geri planda kalıyor. Toplumsal baskılar nedeniyle öyle ki başarılarını bile anlatmakta çekimser davranıyor. Başarılarımıza sahip çıkmalıyız. Bunları dile getirmeliyiz. Aynı zamanda gücümüzü başkasından değil kendimizden almalıyız ödiye konuştu.

Kaynak: DHA

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