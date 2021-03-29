Alaca dokumadan elde ettikleri ürünlerle geleneği yaşatıyorlar

Burdur'un geleneksel el sanatlarından yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğu bilinen Burdur Alaca dokuması, yeni ürün çeşitliliğiyle gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Burdur'un geleneksel el sanatlarından yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğu bilinen Burdur Alaca dokuması, yeni ürün çeşitliliğiyle gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Burdur Belediyesi bünyesindeki el sanatları merkezinde tam zamanlı çalışan Burdurlu kadınlar, önceleri sadece desenli kumaş olarak üretilen ve iç giyimde kullanılan Alaca dokumadan konfeksiyon, ev tekstil ve dekorasyon ürünleri hazırlamaya başladı.

İki ayaklı el tezgahlarında ince, narin, pamuklu kumaştan dokunan ve belediyenin desteğiyle markalaştırılan Alaca dokuma, yurt içinden ve dışından ilgi gördü.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AA muhabirine, zaman içinde ortaya çıkan fabrikasyon sentetik ürünlerin çoğalmasıyla Alaca dokuma yapanların azaldığını söyledi.

El dokumasının, kıymetini ve değerini bilenler tarafından belediye bünyesindeki el sanatları merkezinde tekrar canlandırıldığını vurgulayan Ercengiz, dokumanın markaya kavuşturularak patentinin alındığını dile getirdi.

Ürün çeşitliliği artırıldı

Ercengiz, kadınların dokuduğu dokumaların, ulusal ve uluslararası pazarlara satıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası fuarlara katılarak Alaca dokumayı dünyaya tanıtıyoruz. Bizden önceki dönemde başlatılan projeye sahip çıkarak geleneksel el sanatını gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Eskiden sadece iç giyim için kumaş üretiliyordu. Şimdi artık Alaca dokumadan konfeksiyon ürünleri de üretiyoruz. Dokumaya talep her geçen gün daha da artıyor. El sanatları merkezindeki arkadaşlarımız üretmeye devam ediyor. İlerleyen süreçte belki kooperatifleşmeyle kadınların evlerinden de üretime destek vermelerini sağlamaya çalışacağız."

"Tamamen el işi"

Alaca dokuma atölye sorumlusu ve usta öğretici Emel Erte de 17 yıldır el sanatları merkezinde Alaca dokuma dokuduklarını kaydetti.

Dokumanın Burdur'un mirası olduğuna değinen Erte, bu mirası gün yüzüne çıkarıp yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Alaca dokumanın bir kumaş türü olduğunu, kamçılı el tezgahlarında dokunduğunu anlatan Erte, şöyle konuştu:

"Burdur'da 11 kadınla Alaca dokumadan ev tekstil ürünlerine ait ne varsa üretiyoruz. Alaca dokuma yüzde yüz pamuktur, üzerine ipek ve keten de atılarak farklı farklı ürünler elde edilebiliyor. Eskide kalan kilimli desenli ürünleri de gün yüzüne çıkardık. Kök boya ve dokuma üzerine ebru sanatı uygulamaları da yaparak ürünleri geliştirdik. Kışın sıcak, yazın serin tutan pamuktan bir kumaş üretiyoruz. Alaca dokuma zahmetli, tamamen el işi, fabrikasyon olmayan bir dokuma. Sabır istiyor, biz bunu severek yapıyoruz. Salgından önce yurt dışından daha çok sipariş alıyorduk. Özellikle Almanya, Hollanda ve İsviçre'den sipariş alıyorduk. Şu anda da siparişlerimiz var, zaten sipariş üzerine üretiyoruz."

İki çocuk annesi Hacer Taşal da 13 yıldır dokuma yaptığını belirterek, "Zevkli bir iş, çıkardığımız iş de güzel olunca mutlu oluyoruz." dedi.

Emel Mercan da severek çalıştığını, geçimini dokumadan sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok