Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim
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Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim

15.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:11
Alaattin Çakıcı'dan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bir mafya bozuntusu genel başkanımızın üzerine salınıyor. Bu soruşturma ne aşamada, bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı?" sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Alaattin Çakıcı, "Merak etmeyin, Türkiye Cumhuriyeti Savcılığı çağırdığı an mutlaka gidip ifademi vereceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretleriyle gündeme gelen Alaattin Çakıcı, CHP Sözcüsü Öztrak'ın "Bir mafya bozuntusu özel afla hapisten çıkarılıyor, genel başkanımızın üzerine salınıyor. Açık açık tehdit ediyor, sarayın bekçisi tehdit edene sahip çıkıyor. Savcılar biz şikayetçi olmadan re'sen harekete geçemediler. Bu soruşturma ne aşamada, bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı?" sözlerine Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla yanıt verdi.

Alaattin Çakıcı'dan 'İfadesi alındı mı?' diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

"ERKEKLİK, ŞİKAYET ETMEK VE DEVLETİN ZIRHINI GİYİP KONUŞMAK DEĞİLDİR"

Cumhuriyet Savcılığı çağırırsa gideceğini söyleyen Çakıcı, "Sayın Öztrak, sen ve genel başkanın yiğit adam olsanız arkanıza PKK'yı DHKP-C'yi almışsınız. Onlara beni öldürtecek kadar yürek yok mu? Erkeklik şikayet etmek ve devletin zırhını giyip konuşmak değildir" dedi.

Çakıcı'nın açıklaması şöyle:

"Meclis'te günlerdir ismim gündeme getirilmektedir. Benim üzerimden Cumhur İttifakı'nı yıpratmak isteyen CHP Genel Başkanı, HDP'liler ismimi sürekli gündeme getirmek kaydıyla ahlaki kurallar dışında söz sarf etmektedirler. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şahsıma 'mafya bozuntusu' diye hitap etmektedir. Şimdi ben de PKK ile iş birliği yapan HDP'nin ortağı olan CHP Grup Başkanvekili'ne soruyorum, ben batıya hizmet eden sen de vatan sever misin?

"BEN SİZİN GİBİ DEVLETİMİ ŞİKAYET ETMEDİM"

Yoksa bölücülerle iş birliği yapan gafil muhbir bozuntusu musun? Ağzının ayarı olmayan, sürekli tehdit eden, hakaret eden Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediğim sözlerle ilgili Cumhuriyet savcılığı mutlaka soruşturmayı yürütmektedir. Covid dolayısıyla ikametim olan Bodrum'dan İstanbul'a gidip gelmekteyim. Her iki yerde de ikametim bulunmaktadır. Daha evvel de söyledim Sayın Öztrak, sen ve genel başkanın yiğit adam olsanız arkanıza PKK'yı DHKP-C'yi almışsınız. Onlara beni öldürtecek kadar yürek yok mu? Erkeklik şikayet etmek ve devletin zırhını giyip konuşmak değildir.

Merak etmeyin, Türkiye Cumhuriyeti savcılığı çağırdığı an mutlaka gidip ifademi vereceğim. Ben sizin gibi devletimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmedim. Ülkesini batılı devletlere şikayet edene yurtsever değil, vatana ihanet eden derler.

Devlete ve Cumhur İttifakı'na yüce Meclis'te saldırarak hakaret eden sizlere bu millet ulusalcı demiyor, batının uşaklığını yapan yerli işbirlikçiler dediğinde siz de biliyorsunuz hâlâ ne konuşuyorsunuz?"

Haber Yorumları (4)
ESREFPASALI ÜZEYİR: Nedir la bu Aleddin Carikci? Yenir mi icilir mi yoksa gargara mi yapilir? Cok tipsiz de beeee.
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KARTAL: buda biran evvel ölsede şu memlekette mafya kalmasa diğeri kaçtı yurt dışına güya memlekete hizmet ediyorlarmış batı diyorsun ilk kaçtığınız yer neden hep batı oluyor bende bunu anlamıyorum çünkü adalet ve insan hakları var demi şuan bütün kaçaklar terörisler mafyalar ülkesine ihanet edenler hepiniz batıya kacıyorsunuz neden
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BOZOK: İnsan haklarını savunanlar en son kurban dağıtan bir çocuğu öldürüp Üçüncü kattan atıp araba ile ezdikten sonra yaktılar.
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