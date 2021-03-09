AKUT Fethiye'ye 100 bin liralık ekipman bağışı yapıldı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ve iştiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Ticaret Limited Şirketi (FGB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibine, 100 bin liralık ekipman bağışladı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ve iştiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Ticaret Limited Şirketi (FGB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibine, 100 bin liralık ekipman bağışladı.

Oda önünde gerçekleşen törende konuşan FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye'nin 1. derece deprem bölgesi olduğunu ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Deprem, sel, heyelan gibi felaket anlarında AKUT'un ön saflarda yer aldığını belirten Çıralı, şöyle konuştu:

"Tüm felaketlerde yanımızda olan AKUT Fethiye ekibine destek olmak için, ihtiyaç duyulan ekipmanların temin edilmesini sağladık. FTSO ve FGB, sel, heyelan ve deprem gibi doğal afetlerde insanlığın yardımına koşan AKUT Fethiye ekibinden gelen talep üzerine ekipman desteğinde bulundu. İçinde beton kesme makinası, jeneratör, tripodlu kurtarma vinçi, kırıcı ve delici matkap, ultrasonik ölçüm cihazı, akülü testere gibi arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 40 parçadan oluşan ve piyasa değeri 100 bin lira olan ekipman yer alıyor."

Çıralı, AKUT Fethiye'nin dağ, vadi gibi uçurumlu coğrafyasında başarılı arama kurtarma operasyonları gerçekleştirdiğini vurguladı.

AKUT Fethiye Ekip Lideri Birol Coştu ise AKUT'un gönüllük esasına göre çalıştığını, Fethiye'de 22 kişilik operasyon ekibinin bulunduğunu bildirdi.

AKUT'un operasyonların yanında eğitim çalışmaları da gerçekleştirdiğini dile getiren Coştu, AKUT Fethiye'nin daha etkin ve donanımlı hale gelmesine katkıda bulunan FTSO ve FGB şirketinin yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ekipmanlar, AKUT ekibine teslim edildi.

AKUT Fethiye Ekip Lideri Birol Çoştu, FTSO Başkanı ve FGB Müdürler Kurulu Başkanı Osman Çıralı'ya katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır