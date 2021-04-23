Akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua eden adam yeni aracına kavuştu

Antalya'da akülü sandalyesi hırsızlar tarafından çalınan engelli adam için devreye giren dernekler, yardım platformları ve hayırseverler bir gün içinde yeni bir akülü araç aldı.

Antalya'da akülü sandalyesi hırsızlar tarafından çalınan engelli adam için devreye giren dernekler, yardım platformları ve hayırseverler bir gün içinde yeni bir akülü araç aldı. Aracını teslim alarak binen engelli vatandaş, "Hareket alanım kısıtlanmıştı, özgürlüğüme kavuştum" dedi.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası İbrahim Araz (47), geçen sene yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Araz'ın vücudunun sol tarafı tamamen felç oldu. Eşi Rahime ve kızı Aynur'un yardımıyla yürümeye çalışan Araz, ev dışında hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalye aldı. Hastaneye başvuran Araz'a, yüzde 97 engelli raporu verildi. Yaşamını aldığı akülü sandalyeye bağlayan Araz'ın sandalyesi, oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı. Çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyleyen İbrahim Araz, yetkililerden yardım isterken gözyaşları içerisinde şahıslara beddua etti.

Araz'ın zor durumda olduğunu gören Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu ortaklaşa çalışmayla bugün akülü bir sandalyeyi kendisine teslim etti. Akülü aracı teslim alan Araz'ın mutlu olduğu görüldü.

"Hareket alanım kısıtlanmıştı, özgürlüğüme kavuştum"

İbrahim Araz, "Hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum. 2 gündür benimle çok ilgilendiler. Beni bir sürü insan aradı. Bugünde akülü aracımı bana getirdiler. Çok teşekkür ediyorum. İyi insanlar dünyada hep var olsun. Çok mutluyum. Hareket alanım kısıtlanmıştı, özgürlüğüme kavuştum. Daha öncede 2 motorum çalınmıştı. Ben hırsızlara beddua ediyorum. Engelli insanın uzvudur bu. Bunu çalacak kadar duygusuzsa ben onu Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

"Teslim ederken ne kadar mutlu olduğunu gördüm"

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, "İbrahim Bey'i dün haberlerde görünce duyarsız kalamadık. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'yla ortak bir çalışma sonunda bugün akülü aracını teslim ettik. Bir engelli çocuğu annesi olarak üzülerek izledim haberleri. İvedi bir şekilde harekete geçtik. Çok mutluyum. Teslim ederken ne kadar mutlu olduğunu gördüm" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı