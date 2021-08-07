Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi

Milas'ta sabah 11.00 saatleri itibariyle aktif yangın kalmadığı açıklandı. Milas Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre ilçede saat 18.47'de yeniden yangın başladı. Yangını söndürmek için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Türkiye, bugün yangın bölgelerinden art arda gelen iyi haberlere sevindi. Antalya'da sağanak yağışın etkisiyle rahat bir nefes alınırken Milas'ta tüm yangınların söndürülmesi de moral oldu. Ancak Milas Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre yangın akşam saatlerinde yeniden başladı.

"YANGIN SÖNDÜRME GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ"

Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme güçlerinin bölgeye sevk edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"18.47 saati itibariyle Fesleğen Mahallesi'nde yangın tekrar başladı. Söndürme çalışmaları belirtilen saate kadar havadan ve karadan devam etti. Antalya bölgesinde yangınların sona ermesiyle birlikte yangın söndürme güçleri Muğla'ya sevk edildi.

"850 METRE YAKLAŞTIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Dereköy'de saat 15.20 civarında başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeniköy Termik Santrali'ne yangının uzaklığı hala 4 kilometre civarında. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında çıkan yangının santrale 850 metre kadar yaklaştığı yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır"

TERMİK SANTRALE 4 KİLOMETRE MESAFEDE

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da devam eden yangınla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yangının, Yeniköy Termik Santrali'ne 4 kilometre mesafede sürdüğünü aktaran Başkan Tokat, "19.52 itibariyle Yangın Fesleğen, Çiftlik ve Bağdamları üçgeninde, Yeniköy termik santraline yaklaşık 4 km mesafede devam ediyor. 4 helikopter ve çok sayıda kara unsuru bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürme noktasında çok ciddi bir çalışma devam etmekte" dedi.

KÖYCEĞİZ YANGINIYLA MÜCADELE 10. GÜNÜNDE

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 10'uncu günde devam etti. 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

AKŞAM SAATLERİNDE SEYDİKEMER'DE DE YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangı ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Seydikemer ilçesi Karaköy mevkiindeki orman yangının rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine kadar devam eden havadan müdahale sona ererken, mücadelen karadan devam edeceği öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

SÜREN YANGINLAR ŞU ŞEKİLDE

Muğla: Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Seydikemer

Isparta: Sütçüler

İzmir: Urla