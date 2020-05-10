Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında tarihi bir çağrıda bulunarak, "Bu çağrım Sayın Erdoğan'a, tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım, bu masanın adına memleket masası diyorum ben memleket masasında toplanmamız lazım. Bu krizden nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV "Çalar Saat Haftasonu" Programında İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Akşener, tarihi bir çağrıda bulunarak, yaşanan krizden nasıl çıkılacağını görüşmek üzere tüm liderlerin bir araya geldiği bir memleket masası kurulmasını istedi.

Akşener'in önemli açıklamalar yaptığı Çalar Saat programından satır başları şöyle:

"Salgınla birlikte sevdiklerimizle uzak olmanın nasıl bir duygu olduğunu gördük ve sevdiklerimizle birlikte olmanın nasıl bir nimet olduğunu gördük. Tabiata ne kadar hoyratça davrandığımızı anladık, insanlığımızı keşfettik. Umarım salgından sonra bu yaşadıklarımızı unutmayız.

LİDERLERE TARİHİ ÇAĞRI

Bugünler geçecek ama biz pandemiye maalesef çok sıkıntılı bir dönemde yakalandık. Pandemi sonrasıyla ilgili olarak siyaset kurumunun önlem alması gereken bir döneme giriyoruz. Ben Sayın Erdoğan'a hep bir çağrıda bulundum Suriye meselesinde bulundum, salgın olduğu zaman liderleri ister tek tek ister biraraya toplayın bu hepimizin derdi, önerilerimizi, fikirlerimizi biraraya getirelim, ortak aklı işletelim dedim. Bugün bir çağrı yapmak istiyorum, bir anne olarak bu çağrım Sayın Erdoğan'a, tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım, bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkeye hizmet etmiş vatandaşlar olarak bu masanın adına memleket masası diyorum ben memleket masasında toplanmamız lazım. Bu krizden nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım. Örneğin gıda erişimi ve gıda güvenliği çok önemli olacak bundan sonrasında; tarımın üretiminin çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Dünya çok büyümüştü, küçülecek gibi görünüyor. Aynı zamanda teknolojinin çok öne çıkacağı bir dünya ile karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Ve böyle bir ortamda uluslararası sisteme karşı da bu memleket masasındaki fotoğrafın, birlikteliğin çok önemli olacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin resim olarak hem içeride hem dışarıda herkese karşı çok önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Umarım bu çağrıma bir geri dönüş olabilir.

"KUTUPLAŞARAK KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Pandeminin hepimizi kavurduğu bir noktada bu dili çok ayrıştırıcı buluyorum. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu birlikteliği sağlamak Sayın Erdoğan'ın görevi. Bu dil, Türkiye'ye fayda getirmez, işsizliğe çare olmaz, tarımı öne koymaya engel olur. İki önerim olmuştu: Bilim Kurulu gibi bir ekonomi kurulu kurulmasını istemiştim. Büyük tecrübesi olan ekonomi insanları var. Ortak bir aklın ortaya çıktığı sanayici, bilim insanları ve siyasilerin olduğu bir kurul önermiştim. Şimdi de bu memleket masasının etrafında toplanmayı öneriyorum. Bizim kutuplaşarak kaybedecek zamanımız yok. Bugün bunu yapmak bu ülkeye en büyük kötülüktür. İş kur önünde biriken insanları biliyoruz, işinikaybetmiş insanlara faturaların geldiğini biliyoruz, belediye başkanlarının paralel devlet ilan edilmesi bambaşka bir şeydir. Bu tutum bu ülkenin seçilmiş iktidarından olması gerekirken bir muhalefet partisi liderinden bu teklif geliyor bu da bir garabet değil mi? Muhalefet partileri halkın avukatıdır iktidar ise hizmet yapmakla yükümlüdür. Bu dili ayrıştırıcı buluyorum. Bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var, bu görev, sayın Erdoğan'ın görevi. Bu dil, Türkiye'ye fayda getirmez, işsizliğe çare olmaz, tarımı öne koymaya engel olur. İki önerim olmuştu: Bilim Kurulu gibi bir ekonomi kurulu kurulmasını istemiştim. Büyük tecrübesi olan ekonomi insanları var. Ortak bir aklın ortaya çıktığı sanayici, bilim insanları ve siyasilerin olduğu bir kurul önermiştim. Şimdi de memleket masasının etrafında toplanmayı öneriyorum.

"ERKEN SEÇİM GÖRMÜYORUM"

Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyata sahip olmadım. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar erken seçimi oluşturan şartlar değil ben göremiyorum, belki de ben yanılıyorumdur.

NORMALLEŞME BİRAZ HAZLI OLUYOR

Normalleşme konusu biraz hızlı oluyor gibi bir endişemiz var. Belki bu konuda biraz daha heyecansız davranmanın daha doğru olacağı yönünde kanaatimiz var. Merkez bankası para basıyor bu paraların özellikle ihtiyacı olan kesime ulaştıracak bir sistem kurulması lazım. Bunun yerine harcama imkanı olan insanlara bu para giderse o zaman dolar alıyor insanlar işte doların çıkması gibi bir duruma gidiliyor. 200 milyar liraya çıktığı söylenen o paranın sadece 2 milyar lirası nakit yardımlara gitti, geri kalanı kredi ve kredi ertelemelerine gitti. Pandemi sonrası yepyeni bir dünyayla karşılaşacağız. O dünyadaki ekonomik değerlerden pay almanın yolu adalet ve demokrasiden geçer. Basının özgür kalması en önce bize lazım. Ne yerli ne de yabancı yatırımcının bu yüzden gelmeyeceği bir gerçek. Ekonomik sıkıntıların önemli bir bölümü, hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi sorunlarından kaynaklanıyor. Şu anda kişi başı gelirimiz 8 bin 500 dolar oldu. Ülke giderek fakirleşiyor. Özellikle iktidar kanadının aklını başına alması lazım. Pandemi konuşmasının yarısını ana muhalefet partisi başkanına ayırırsanız olmaz.