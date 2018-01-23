Akseki'de Din Görevlilerine Konferans

Diyanet İşleri Başkanlığı Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Acar, Akseki'de "Kurum Aidiyeti, Etkili Din Hizmeti ve Din Eğitimi" konulu konferans verdi.



Acar, Akseki Müftülüğünce Belediye Kültür Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, inanç düzlemindeki sorundan bahsetti.

Müslümanların gençlerin ne durumda olduğunu sorgulaması gerektiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Üç şey önemli. Birincisi, doğru bilgi, kaynağı Kur'an ve sünnet olacak. Bu, din ile kültürü birbirine karıştırmaz çünkü dinin kaynağı Kur'andır. O'nu indiren ise Allah'tır. Din, Allah'ın bilgisidir. Kültür, toplumla ilgilidir. Kaynağı toplumdur. Dini kültürün kaynağı vahiydir. O'nun için sürekli okumalıyız.

İki samimiyet, hepimiz bu noktada imtihandayız. Üçüncüsü ise söz ve eylem bütünlüğü. Arkadaşlar, bir daha 15 Temmuz hain darbe girişimlerine maruz kalmamak, bizi dinle vuran anlayışlara fırsat vermemek için doğru İslam'ı, doğru dini anlamak ve anlatmak mecburiyetindeyiz. Nerede bir ahlak sorunu varsa, orada yanlış veya eksik bir Allah inancı vardır. Allah'a güvenmeliyiz. Allah için sevmeliyiz, kardeş olmalıyız. İyilik ve güzellikte yardımlaşmalıyız."

Konferans din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı.