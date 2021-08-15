Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı
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Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı

Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Kaymakamlığı'nın desteği, Akşehir Belediyesi işbirliğinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim...

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Kaymakamlığı'nın desteği, Akşehir Belediyesi işbirliğinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması sporcuların ilk uçuşlarıyla başladı.

Yarışmaya Türkiye'nin birçok ilindeki havacılık kulüpleri, üniversitelerin havacılık toplulukları ile ferdi yarışmacılardan oluşan toplam 106 yarışmacı katıldı.

Bu yıl 8.si düzenlenen Akşehir Uluslararası XC OPEN 2021 Mesafe ve Eğitim yarışmasının açılış programından sonra Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yamaç paraşütü ile uçtu.

Yarışmanın açılış programına AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Tuzlukçu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, CHP İlçe Başkanı Ali İlker Gencer, AKADEMİK Kulübü ve üyeleri katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Uçmak için kuş olmaya gerek yok, Sevdalarınız, sevinçleriniz olsun. Siz bunu başarmışsınız. Gerçekten merak uyandıran, güzel bir spor dalı, Yamaç paraşütü artık dünyada da en ucuz hava aracı olarak gençlerin, kulüplerin, arzu ettiği bir uçuş ve gözdesi haline gelmiştir." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da "Yamaç paraşütü farklı bir dal, adrenalin yüklü bir spor, bize de 2 yıl önce uçmak nasip oldu. Cesaret 2 yıl önce ulvi buldu. Bugünde Abdullah hocamla uçmayı hedefliyoruz. Uçtuktan sonra hakikaten bu işin ayrı bir keyfi olduğunu gördük. Akşehir yukarıdan muazzam derece de güzel görünüyor. Sizlerin de bu güzelliğe renk kattığınızı gördüm. İnşallah hem spor yapmak adına hem de ilçemizin tanınması, geliştirilmesi anlamında bu işi önemsiyoruz ve desteklerimiz artacaktır." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Avusturya, Bangladeş ve İran'dan birer pilot olmak üzere 3 yabancı sporcu da katıldı.

Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı
Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı
Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı
Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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