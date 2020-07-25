AKSARAY Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliğiKAPADOKYA'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali, pandemi nedeniyle sessizliğini koruyor.

Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği

KAPADOKYA'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali, pandemi nedeniyle sessizliğini koruyor. Salgın öncesi yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedrale şu an çok az sayıda kişi geliyor.

Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olmakla birlikte Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapodakya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirlerle dikkati çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor.

YILDA 300 BİN ZİYARETÇİ

Yılda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedralde pandemi nedeniyle sessizlik hakim. Selime Katedrali'nin turistler için önemli bir ziyaret noktası olduğunu ifade eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer şunları söyledi:

"Aksaray'ımız da bulunan Selime beldesi, Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı olma özelliği taşıyor. Selime beldemizin içerisinde bulunan Selime Katedrali de 4'üncü yüzyılda oluşmuş oyma önemli mağara kiliselerden bir tanesidir. Turistler için önemli bir ziyaret noktasıdır. Ayrıca Ihlara Vadimizin içerisinde yüzlerce kilise vardır. Bununla birlikte Güzelyurt ilçemiz de Aksaray'ımızın önemli turizm noktalarından birisi ve özellikle Hristiyanlık inancına ev sahipliği yapmış yerlerden bir tanesidir. Ortodoks inancının kurucusu Aziz Gregorius kilisesinin, yılanlı ve mağara kiliselerin bulunduğu bir ilçemizdir. Tabi ki bu mekanlar Hristiyanlık tarihi açısından önemli noktalardan bir tanesidir. Yılda 300 bine yakın yerli ve yabancı turistimiz buraları ziyaret ediyor."

Dinçer, Selime Katedrali'nin görselliğine de dikkat çekerek, "Selime Katedralimizin bir diğer özelliği de gündoğumu ve batımında ayrı renklere bürünüyor olması, ışık kırılmalarıyla birlikte çok güzel bir görsellik ortaya çıkıyor. Bu görsellik turistlerimiz tarafından rehavet ve beğeni görüyor. Gündoğumu ve günbatımı saatlerinde burada bulunmak büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: DHA