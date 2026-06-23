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Skuter ile giderken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

Skuter ile giderken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü Haber Videosunu İzle
Skuter ile giderken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter ile yol kenarında seyir halindeyken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, metrelerce savrulduğu feci kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki A.Y.A. hayatını kaybetti. 

METRELERCE SAVRULDU

Kaza, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesinde meydana geldi. Skuter ile yol kenarından giden A.Y.A.'ya hafif ticari araç çarptı. Çocuk metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. A.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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