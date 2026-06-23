Skuter ile giderken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter ile yol kenarında seyir halindeyken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, metrelerce savrulduğu feci kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki A.Y.A. hayatını kaybetti.
METRELERCE SAVRULDU
Kaza, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesinde meydana geldi. Skuter ile yol kenarından giden A.Y.A.'ya hafif ticari araç çarptı. Çocuk metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. A.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.