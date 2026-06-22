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Doğalgazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı

Doğalgazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşinden ayrılma aşamasında olan M.A., evinde doğalgazı açarak intihara kalkıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşinden ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs, evinde doğalgazı açarak intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polisin bilinci kapalı halde bulduğu şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 106/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen M.A. (29), evinde doğalgazı açıp, kapı ve pencereleri kapattı. M.A.'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, M.A.'yı koltuk üzerinde bilinci kapalı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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