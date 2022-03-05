Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu

Tayland'da 21 yıllık karı koca arasında yaşananlar, dünya basınına malzeme oldu. 43 yaşındaki Chanita Kuedrum isimli kadın, işe giderken evde oturan kocasına yemek yapmasını söyledi. Ancak 45 yaşındaki Boonchuey Mooseeton, akşam yemek yapmak yerine arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti.

ÖĞRENİNCE DELİYE DÖNDÜ

Akşama eve geldiğinde tencerede yemek bulamayan ve eşinin, arkadaşlarıyla içki içmeye gittiğini öğrenen Chanita, çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan kadın, bahçeden aldığı zıpkınla eşini beklemeye başladı.

KAPIDAN GİRER GİRMEZ NİŞAN ALDI

Chanita, uzun süreli bekleyişin ardından bahçe kapısında görünen kocasına nişan alarak cinsel organından vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz koca Mooseeton'a 18 dikiş atıldı.