Akrep ne zaman saat kaçta? Akrep 3. yeni bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep 2. bölümde neler oldu?

Ekranlara yeni sezonla dahil olan dizilerden Akrep, ilk günden itibaren izleyicileri ekran karşısına kitledi. Akrep dizisinin yeni bölümünü merak eden izleyiciler, Akrep ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Akrep hangi kanalda? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Akrep son bölüm full izle! Akrep 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star'ın yeni dizisi 'Akrep', cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise merak duygusunu arttırdı. Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi 4. bölüm fragmanı ne zaman?

AKREP DİZİSİ KONUSU?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Taha Baran Özbek

Esila Umut

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

Demet Gül

AKREP DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi STAR TV'de ekrana geliyor.

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Akrep dizisi STAR TV'de Cuma günleri ekrana gelecek.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda'nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan'a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret'in Ferda'dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan'ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve'nin aşağılanmasının acısıyla Perihan'a tuzak kurar. Duru ve Şahin'in gerçekleri öğrenmek için Ferda'ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda'nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras'ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru'nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru'ya Aras'la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.

AKREP DİZİSİ KONUSU

Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır.

Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.