Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerine doğru Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4.sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği ileri sürülen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden taraflar arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönen olay da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.