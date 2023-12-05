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Komedi Filmi C Takımı, 16 Şubat'ta Vizyona Girecek

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Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın, yönetmenliğini Bora Onur'un üstlendiği komedi filmi C Takımı'nın ilk kareleri yayınlandı. Liseden beri arkadaş olan bir grubun komik hikayelerini anlatan film, 16 Şubat'ta vizyona girecek. Filmde; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü gibi isimler başrolde yer alırken, ünlü isimlerde konuk oyuncu olarak filmde yer alıyor.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı komedi filmi C Takımı'ndan ilk kareler yayınlandı. Liseden beri arkadaş olan bir grubun başlarına gelenlerin anlatıldığı, efsane kadrosuyla dikkat çeken film 16 Şubat'ta vizyona girecek.

Komedi Filmi C Takımı, 16 Şubat'ta Vizyona Girecek

Bitti derken yeniden başlayan sıra dışı hikayesiyle,ilk sahnesinden son sahnesine kadar kahkaha garantili filmin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü yer alıyor.

Komedi Filmi C Takımı, 16 Şubat'ta Vizyona Girecek

Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım,Dilara Üçüncüoğlu,Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum,Yasemin Sümer ve Öykü Uslu'nunda oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde; Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

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