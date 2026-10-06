Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, tarih boyunca hakkında en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle Uzun Hasan'ın oğluyla arasında yaşananlar, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. "Uzun Hasan oğlunu öldürdü mü?" sorusu, tarih severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Baba ile oğul arasındaki hikâyenin perde arkası ve tüm detaylar haberimizde...

UZUN HASAN KİMDİR?

Uzun Hasan, 1423 yılında doğdu ve Akkoyunlu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdar olarak tarihe geçti. Uzun boyu nedeniyle "Uzun" lakabıyla anılan Hasan Bey, 1453 yılında Akkoyunlu tahtına geçti. 1467'de Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ı, 1469'da ise Timurlu hükümdarı Ebu Said'i mağlup ederek topraklarını İran'ın büyük bölümüne kadar genişletti. Bu başarılarla Akkoyunlular, bölgenin en güçlü devletlerinden biri hâline geldi.

FATİH SULTAN MEHMET İLE OTLUKBELİ SAVAŞI

Doğu'da büyük bir güce ulaşan Uzun Hasan, kısa sürede Osmanlı Devleti ile karşı karşıya geldi. Avrupalı devletlerle de ilişki kuran Akkoyunlu hükümdarı, Osmanlı'ya karşı ittifak arayışına girdi. İki güç arasındaki mücadele, 1473 yılında yaşanan Otlukbeli Savaşı ile sonuçlandı. Fatih Sultan Mehmet'in kazandığı bu zafer, Akkoyunlu Devleti'nin gücünü sarstı ve Anadolu'da Osmanlı hâkimiyetini pekiştirdi.

UĞURLU MEHMED BABASINA İSYAN ETTİ

Otlukbeli yenilgisinin ardından Akkoyunlu Devleti'nde iç karışıklıklar baş gösterdi. Uzun Hasan'ın oğullarından Uğurlu Mehmed, babasına karşı isyan bayrağı açtı. Ancak bu isyan başarıya ulaşamadı. Babasının kuvvetleri karşısında tutunamayan Uğurlu Mehmed, canını kurtarmak için Akkoyunlu topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

OSMANLI'YA SIĞINDI, FATİH'İN DAMADI OLDU

Uğurlu Mehmed, babasının en büyük rakibi olan Osmanlı Devleti'ne sığındı. Fatih Sultan Mehmet, Akkoyunlu şehzadesini sarayında ağırladı ve onu kızı Gevherhan Sultan ile evlendirdi. Böylece Uzun Hasan'ın oğlu, Fatih'in damadı oldu. Fatih'in bu hamlesi, Akkoyunlu tahtı üzerinde ileride söz sahibi olabilecek bir şehzadeyi kendi yanında tutma stratejisi olarak değerlendirilir.

UZUN HASAN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ MÜ?

Tarihi kaynaklara göre Uzun Hasan, kendisine karşı ayaklanan oğlunu geri getirmek için bir plan yaptı. Hükümdarın öldüğüne dair haberler yayıldı. Babasının vefat ettiğini düşünen Uğurlu Mehmed, Akkoyunlu tahtını ele geçirmek amacıyla harekete geçti. Ancak bu haberin bir tuzak olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Uğurlu Mehmed, 1477 yılında babasının emriyle öldürüldü. Bu olay, Türk tarihinin en trajik baba-oğul hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

UZUN HASAN'IN SON YILLARI VE ÖLÜMÜ

Oğlunun ölümünden kısa bir süre sonra Uzun Hasan da hayata gözlerini yumdu. Akkoyunlu hükümdarı, 1478 yılının başında Tebriz'de vefat etti. Onun ölümünün ardından Akkoyunlu Devleti'nde taht kavgaları yoğunlaştı ve devlet giderek zayıfladı. Uğurlu Mehmed ile Gevherhan Sultan'ın oğlu Göde Ahmed ise ilerleyen yıllarda kısa bir süreliğine Akkoyunlu tahtına çıkarak dedesinin devletinde hükümdarlık yaptı.

TARİHİN EN TRAJİK TAHT MÜCADELELERİNDEN BİRİ

Uzun Hasan ile oğlu Uğurlu Mehmed arasında yaşananlar, dönemin siyasi atmosferinde taht mücadelesinin ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyor. Bir yanda gücünü korumaya çalışan bir hükümdar, diğer yanda tahta göz diken bir şehzade... Bu hikâye, yüzyıllar sonra bile tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.