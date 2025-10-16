Haberler

Erzincan'dan Gazze'ye Yardım Tırları Uğurlandı

Erzincan'dan Gazze'ye Yardım Tırları Uğurlandı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) tarafından toplanan gıda, giyim ve yakacak malzemeleri yüklü 3 tır, Erzincan'dan Gazze'ye uğurlandı. Dernek sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, ateşkesin sadece acil yardımlar için bir kapı açtığını belirtti ve Erzincan halkı ile İHH'nın mazlum coğrafyaya yardım için seferber olduğunu vurguladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) tarafından toplanan gıda, giyim ve yakacak malzemeleri yüklü 3 tır, Erzincan'dan Gazze'ye uğurlandı.

İhh Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen, temel gıda maddeleri ile giyecek yüklü 3 tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

Derneğin basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, Filistin'de aylardır süren ve Gazze halkının insanlık onuruna yakışmayan zulmün nihayet sağlanan ateşkesle bir nebze durdurulduğunu söyledi.

Ateşkesin, yıkımı ve insani krizi sona erdirmediğini, sadece acil yardım için bir kapının açıldığını dile getiren Akkoyunlu, "Bizler, Erzincan halkı ve İHH olarak bölgedeki olumsuz yaşam mücadelesine sessiz kalmıyoruz kalmayacağız. Bu mazlum coğrafyadaki her bir canın çığlığına kulak vererek, tamamen çöken yaşam koşullarını bir nebze olsun iyileştirmek amacıyla bir insani yardım köprüsü daha kuruyoruz. Erzincan'dan yola çıkacak olan 3 tır dolusu yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere seferber olduk." dedi.

Akkoyunlu, Erzincan'dan yola çıkan 3 tırın sadece yardım değil insanlık onurunun, vicdanın ve umudun simgesi olduğunu işaret etti.

Konuşma ve duanın ardından tırlar yolcu edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
