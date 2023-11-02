Bakü'de Uzun Hasan Akkoyunlu Devleti'nin Hükümdarı Sergisi açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle ' Uzun Hasan Akkoyunlu Devleti'nin Hükümdarı Sergisi' açıldı.

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Anar Alekberov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Selçuk Karakılıç ve Azerbaycan'ın sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bağcı, İstanbul Harbiye Müzesi'ndeki bir koleksiyonun Türkiye dışında ilk kez kardeş ülke Azerbaycan'da sergilenmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in de doğumunun 100. yılının kutlandığını hatırlatan Bağcı, "Bu iki yüzyılın anlamına uygun bir sergiyi gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

'BU TÜR FAALİYETLERİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk ve Azerbaycan tarihinde önemli bir yer tutan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın sergisini açmanın 'iki devlet tek millet' anlayışını yeniden canlandırmak açısından da çok kıymetli olduğunu söyledi. Serginin hazırlık aşamasının bir yıl sürdüğünü bildiren Ateş, Türk müzelerindeki eserlerin Azerbaycan'a taşınmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ateş, "YEE olarak bundan sonra da iki ülkenin halklarını daha çok bir araya getirmek için bu tür faaliyetleri destekleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Ünal da Türkiye arşivlerinin tarihi gelişimi ve bugünkü durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünal, yaklaşık 500 bin defter ve 100 milyon evrak olarak ifade edilebilen Osmanlı arşivlerinin bugün Türk ve İslam dünyasının tarihinin doğru yazılabilmesi için en muazzam ve birincil kaynak niteliği taşıdığını bildirdi. Arşivlerin tasnifinin yeni tamamlandığını bildiren Ünal, "Bugün burada milyonlarca belge arasından hükümdar Uzun Hasan'a ait bazı kayıt örneklerini sunma fırsatı bulduk" diye konuştu.

17 OCAK 2024'TE SONA ERECEK

Akkoyunlu Devleti'nin önemli hükümdarlarından olan Uzun Hasan'ın doğumunun 600'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide İstanbul Harbiye Müzesi'nden Uzun Hasan'a ait eşyalar, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından döneme ait yazışma ve belgeler yer aldı. Topkapı Sarayı Müzesi'nden Uzun Hasan'ın oğlunun yaptırdığı 15'inci yüzyıla ait minyatürlerin, Azerbaycan Milli Arşiv Başkanlığı ve Azerbaycan müzelerine ait eserlerin de yer aldığı sergi 17 Ocak 2024'te sona erecek.