Uzmanından sahte tatil sitelerine karşı 8 güvenlik önerisi

Okulların 3 aylık yaz tatiline girmesiyle birlikte vatandaşlar tatil hazırlıklarına başladı. Sahte tatil siteleri ve villa dolandırıcılığının yaygın olduğunu söyleyen ve güvenlik önerilerinde bulunan Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, cihazların ve kişisel verilerin güvende tutulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaz ayları için tatil planlamalarına başlayan vatandaşların cihazlarında meydana gelebilecek dijital ihlallere karşı dikkatli olması gereken noktalar bulunduğunu vurgulayan Akkoyunlu, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi ve cihazları korumak için 8 uyarıda bulundu.

GÜVENLİK GÜNCELLEMERİNİ MUTLAKA YAPIN

Yaz tatili planlarının kabusa dönüşmemesi için 8 öneride bulunan Akkoyunlu şu bilgileri verdi:

"Akıllı telefonunuza, tabletinize veya dizüstü bilgisayarınıza gelen güvenlik güncellemelerini mutlaka yapın.

"Olası kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı koruma sağlamak için tüm çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını güncelleyin. Benzer olmayan, güçlü parolalar seçin. Ek olarak, çok faktörlü (MFA) veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) çözümlerini kullanabilirsiniz.

"Hırsızlık veya cihazın güvenliğinin ihlal edilmesi gibi olasılıklara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.

"Otelden ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihazlarınızı korumak için harici sabit diskler, dizüstü bilgisayarlar ve USB bellekler gibi cihazları otelinizde kasa gibi güvenli bir yerde bırakın. Cihazın gözetimsiz bırakılması veya kaybolması durumunda verilerinizi korumak için ise tüm mobil cihazlarınızdaki şifreleri ve PIN'leri etkinleştirin."

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ'LERE BAĞLANMAKTAN KAÇININ

Ücretsiz Wi-Fi'lere bağlanma noktasında uyarılarda bulunan Akkoyunlu şöyle devam etti:

"Restoranlarda, havaalanlarında, kafelerde veya otellerde halka açık ücretsiz Wi-Fi'lere bağlanmaktan kaçının. Ayrıca, parolalı ağları seçin ve çevrimiçi etkinliğin gizlice takip edilmesini önlemek için bir VPN kullanmayı unutmayın.

"Tatilde internette gezinirken kötü amaçlı saldırılara karşı koruma sağlamak için Bitdefender Total Security gibi tüm cihazlarınızı koruyabilecek ödüllü bir güvenlik çözümü kullanın. Hesaplarınızda şüpheli etkinlikler olup olmadığını düzenli olarak takip edin.

"Siber saldırganların herkese açık olarak cihazınıza bağlanmasını önlemek için cihazınızda otomatik Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.

"Kişisel olarak paylaştığınız bilgiler saldırganlar tarafından arkadaşlarınızı ve ailenizi dolandırmak için kullanılabilir. Bu nedenle, aktiviteleriniz ve konumunuz hakkında sosyal medya platformlarında paylaşım yaparken çok dikkatli olun."

Demirören Haber Ajansı / Güncel