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Tarihi Akkoyunlu Kutlubey Camii Yeniden İbadete Açıldı

Tarihi Akkoyunlu Kutlubey Camii Yeniden İbadete Açıldı
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Bayburt'un Çayıryolu köyündeki tarihi Akkoyunlu Kutlubey Camii, 2023 yılında çıkan yangından sonra hayırseverlerin desteğiyle onarılarak yeniden ibadete açıldı. Açılışta Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı vaaz verdi ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Bayburt merkez Çayıryolu köyünde bulunan tarihi Akkoyunlu Kutlubey Camii, 2023 yılında çıkan yangında büyük hasar gördü. Tarihi Cami hayırsever vatandaşların desteğiyle onarılarak yeniden ibadete açıldı.

Açılış programına katılan Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, cuma namazından önce vaaz edip ardından hutbe irad ederek cuma namazını kıldırdı.

Namazın ardından Çayıryolu Köy Konağında köy sakinleri ile bir araya gelen Müftü Bayram Danacı köy sakinleri ile tanışarak sohbet etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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