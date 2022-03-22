Kurumlara yönelik siber tehditler, İstanbul'daki siber güvenlik toplantısında ele alındı

İSTANBUL (DHA) - Bitdefender, Berqnet ve Narbulut tarafından ortak gerçekleştirilen teknolojideki en yeni trendler ile şirketlerdeki bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin ele alındığı siber güvenlik toplantısı, 22 Mart'ta İstanbul'da düzenlendi. Pek çok kurumun temsilcisinin ve IT yöneticilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Bitdefender'in Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük siber saldırıları, siber güvenliğe yönelik doğru bilinen yanlışları ve bu yıl şirketlerin karşılaşacağı siber saldırılara ilişkin öngörüleri anlattı.

Etkinlikte konuşan Akkoyunlu, geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük siber saldırıları, siber güvenliğe yönelik doğru bilinen yanlışları ve bu yıl şirketlerin karşılaşacağı siber saldırılara ilişkin öngörüleri anlattı. NFT, Metaverse ve tedarik zinciri saldırılarının, bu yıl siber güvenliğin gündeminde olacağı belirtilen toplantıya, pek çok kurumun temsilcisi ve IT yöneticileri katıldı.

BU YIL SALDIRILAR ARTACAK: UYDULAR, NFT'LER VE TEDARİK ZİNCİRİ HEDEFTE

Etkinlikte konuşan Alev Akkoyunlu, siber suçluların 2022'de Metaverse, NFT, kripto para birimleri, uydular, deepfake gibi teknolojilerle siber saldırıları artıracağını kaydederek 6 siber güvenlik tahminini sıraladı. NFT'ler'in herkes gibi siber saldırganların da odağında olduğunu söyleyen Alev Akkoyunlu, Metaverse'ün siber suçlular için yeni bir saldırı zeminine dönüşeceğini, uydular gibi uzaydaki nesnelere yönelik saldırıların artacağını, tedarik zincirini sekteye uğratacak saldırıların büyümeye devam edeceğini, deepfake'in oltalama saldırılarının inandırıcılığının artıracağını ve kripto para birimlerinin yine hedefte olacağını belirtti.

ŞİRKETLERİN, SİBER GÜVENLİĞE YÖNELİK DOĞRU BİLDİKLERİ BİRÇOK YANLIŞ VAR

Dijital dönüşüm, tehlikeli güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Günümüzde milyonlarca insanı etkileyen siber saldırılar nedeniyle şirketler güvenlik önlemlerini artırıyor. Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin de tehdit altında olduğu güvenlik sorunları ciddi tehlikelere yol açıyor. Düzenlenen siber güvenlik toplantısındaki konuşmasında hackerler tarafından siber saldırılara karşı en ideal hedef haline gelen şirketlerin, güvenlik stratejilerini geliştirirken bazı yanılgılar nedeniyle güvenlik riskleri ile karşı karşıya kaldığını belirten Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bunların başında "Küçük işletmeler saldırganların hedefi değildir.", "Her cihazda güvenlik yazılımı kurmamıza gerek yok.", "Fidye yazılımı saldırısına uğrarsam fidyeyi öder, verilerimi geri alırım" gibi yanılgıların geldiğini belirterek şirketleri uyardı.

Siber güvenlik toplantısının 2'nci konuşmacısı Berqnet Firewall Genel Müdür Yardımcısı Artuğ Tikiç, "Dijitalleşen Dünyada Siber Tehditlere Karşı Bütüncül Koruma" başlığında olası siber risklere karşı donanım çözümlerinin önemine değinirken son konuşmacı Narbulut Kurucu Ortağı Abdurrahim Vural ise "Veri Depolama ve Yedekleme Noktasında Ne Kadar Güvendesiniz?" başlığında bulut yedeklemenin şirketlere faydalarını ve iş sürekliliğinin önemini anlattı.