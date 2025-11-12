Haberler

Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf'in Turizm Cenneti Oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te bulunan 552 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey adına inşa edilen türbe, özel süspansiyon sistemi ile taşındığı yeni yerinde, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'in kültürel mirasını sergiliyor.

BATMAN'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf'te bulunan ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın 1473 Otlukbeli Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu Zeynel Bey adına inşa ettirilen 552 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İlçede yapılan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü nedeniyle 7 tarihi eser, su altında kalmaması ve tarihin gelecek nesillere aktarılması amacıyla taşındı. Taşınan eserlerden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın 1473 Otlukbeli Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu Zeynel Bey adına inşa ettirilen Zeynel Bey Türbesi de Dicle Nehri kıyısındaki konumuyla ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

ANADOLU'DA TEK ÖRNEK

Kitabesinde; Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey için yaptırıldığı belirtilen 1100 ton ağırlığındaki yapı, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında 12 Mayıs 2017'de eski yerinden alınarak, özel süspansiyon sistemiyle zarar görmeden arkeopark alanına taşındı. Dıştan yuvarlak, içten sekizgen planlı ve çift cidarlı kubbeyle örtülü türbede, iç mekanda her yüzde yer alan dikdörtgen nişler, kasnak eteğindeki sivri kemerlerle birleşiyor. Niş kemer köşelerinde mukarnas benzeri bezemeler görülürken, yapı içinde ve dışında çini ile sırlı tuğla süslemeler dikkat çekiyor. Dış cephede sırlı tuğla ile yazılmış Kufi hatla 'Allah', 'Muhammed', 'Ahmet' ve 'Ali' ibareleri ile geometrik desenler yer alıyor. Zeynel Bey Türbesi'nin, Orta Asya geleneğinin plan, dış görünüş ve bezeme özellikleri bakımından Anadolu'da tek örnek olduğu belirtiliyor.

'MUAZZAM BİR MEKAN KONUMUNDA'

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, "12 bin yıllık bir geçmişe sahip Hasankeyf, 10'un üzerinde medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hiç kuşkusuz ki bu medeniyetlerden biri de Akkoyunlu hükümdarlığıdır. Zeynel Bey Türbemiz, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın 1473 yılında Otlukbeli savaşında ölen oğlu Zeynel Bey için yapılmıştır. 1100 ton ağırlığında olan bu türbe, özel süspansiyonlarla beraber eski yerinden arkeopark alanı içerisinde taşınarak konumlandırıldı. Zeynel Bey Türbemiz dıştan yuvarlak, içten sekizgen planlı, üzeri çift cidarlı kubbe ile örtülmüştür. Zeynel Bey Türbesi, Anadolu mimarisinde Orta Asya geleneğinin Anadolu'daki plan, dış görünüş ve bezemeleri bakımından tek örneğidir. Yerli ve yabancı turistlerimiz açısından en uğrak mekanlardan biridir. Özellikle bulunduğu konum ve kendisini Dicle'ye dayamasıyla beraber özellikle de gelip, fotoğraf çeken misafirlerimiz için muazzam bir mekan konumundadır" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Nilsu Berfin Aktaş'ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem

Ünlü ismin mekanda ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.