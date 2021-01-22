Akıncı dizisi "Akıncı" karakteri kimdir? Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız dizi ve filmleri!

En Güzel Gülümseme ödülü'nün sahibi olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, son olarak Akıncı dizisiyle ekranlarda yer almaktadır. Akıncı dizisi "Akıncı" karakteri kimdir? Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız dizi ve filmleri!

AKINCI DİZİSİ ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Rum, babası ise Karadenizlidir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir. Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir. Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır. 2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştıR. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır. Şükrü Özyıldız yayın hayatına 1 Ağustos 2018'de başlayan Nefes Nefese isimli dizinin kadrosunda usta oyuncu Uğur Yücel ile birlikte yer alacak.

ŞÜKRÜ ÖZYLDIZ DİZİ VE FİLMLERİ

2018- Nefes Nefese

2018- Cebimdeki Yabancı

2017- Çoban Yıldızı

2017- Arif V 216

2016- Kış Güneşi

2016- Her Şey Aşktan

2015- Sevimli Tehlikeli

2015- Ekşi Elmalar

2014- Şeref Meselesi

2014- Ulan İstanbul

2013 – Neva

2013- Benim Hala Umudum Var

2012- Uçurum

2011- Derin Sular