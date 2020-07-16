Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
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Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 4 satış yeri ile 28 kesim yeri belirledi.

Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
16.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:01

Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 4 satış yeri ile 28 kesim yeri belirledi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurban satış ve kesim yerleri için belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.

"Halk sağlığını riske atmayalım"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kurban ibadetlerini ifa etmek isteyen vatandaşlar için gereken tüm kolaylığın sağlanacağını belirterek, özellikle cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Gültak, "Ekiplerimiz, bayram süresince görevlerinin başında olup, vatandaşlarımız için her türlü hizmeti sunmaya hazır olacaktır. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram yaşamalarını sağlamaktır. Halkımızdan ricamız, belirlenen yerler dışında, halk sağlığını tehdit edecek, sokak araları veya açık alanlarda nahoş görüntüler oluşturacak şekilde kurban kesmemeleridir" dedi.

Akdeniz ilçesinde belirlenen kurban satış ve kesim merkezlerinin açık adresleri şöyle sıralandı:

"Kurban satış yerleri: Gündoğdu Mahallesi M. Ahmet Caddesi (Kıbrıs İlkokulu yanı), Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı, Huzurkent Köselerli Mahallesi Işık Bulvarı boş alan, Yenitaşkent Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı. Kursan kesim yerleri: Barış Mah. 4513 Sokak boş alan, Üç Ocak Mahallesi 117. Cadde Ebubekir Cami önü, Parmakkurdu Mahallesi köy çıkışı otobüs durağı, Puğkaracadağ Mahallesi Meydanı, Karacailyas Mahallesi semt pazarı içi, Yanpar Mahalle Meydanı, Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesi Kıbrıs İlkokulu yanı, Huzurkent MESKİ binası yanı, Köselerli Mahallesi Muhtarlık karşısı, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı, Müfide İlhan Mah. 6140 Sokak boş alan, Anadolu Mahallesi, Hebilli Mahallesi muhtarlık yanı, Dikilitaş Civanyaylağı ve Bekirde mahalleleri, (Civanyaylağı taziye evi yanı-1 adet mobil kesim), Nusratiye Mahallesi 5003 sokak, Aşağı Burhan Mahallesi futbol sahası yanı, Turgut Reis Mahallesi muhtarlık karşısı, Bahçe Mah. Burhan Felek Caddesi Ziyaret yanı, Kiremithane Mah. 4410 Sokak otopark içi, Çankaya Mah. 4721 Sokak. Eski Hayat Oteli arkası, açık otopark içi, Camişerif Mah 5234 Sokak No: 19, Yeni Mah. 5315 Sokak, Yeni Mah. 5326 Sokak, Mahmudiye Mah. 4813 Sokak Akel Cami yanı ziyaret içi, Hal Mah 6060 ile 6025 sokakların kesiştiği köşe, Kazanlı Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 11, Bahçeli Mah. Spor Tesisleri içi, Bağcılar Evci Mah. Atatürk Bulvarı No: 1." - MERSİN

Kaynak: İHA

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