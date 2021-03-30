Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan mahalle ziyaretleri
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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan mahalle ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan mahalle ziyaretleri

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, beraberindekilerle Camili, Yeşilova, Iğdır, Hebilli ve Esenli mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde mahalle sakinleri ve esnafın taleplerini dinleyen Gültak, ihtiyaç duyulan hizmetlerin kısa sürede çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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