Akdeniz Anemisi nedir? Talasemi nedir? Akdeniz Anemisi belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir?

Akdeniz Anemisi Talasemi, genellikle Akdeniz bölgesinde görülen ve genetik faktörlerle sonraki nesillere geçebilen bir tür kansızlık hastalığıdır. Ülkemizde 1, 4 milyon taşıyıcı ve 4500 civarında talasemi hastası bulunmaktadır. Peki, Akdeniz Anemisi belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir? Akdeniz Anemisi nedir? Talasemi nedir

Akdeniz Anemisi (Talasemi), yalnızca kalıtsal nedenlerle oluşur. Türkiye genelinde her 40-50 kişiden biri, Antalya, Adana ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise her 10 kişiden biri talasemiye yol açabilecek genleri taşır. Akdeniz Anemisi nedir? Talasemi nedir?

AKDENİZ ANEMİSİ NEDİR?

Genlerimizin yarısı annelerimizden, diğer yarısı da babalarımızdan. Talasemi de böyle oluşur; Bozulmuş bir geni miras alsak bile, diğer ebeveyn sağlıklı olduğu sürece hastalık ortaya çıkmaz. Ancak talasemi taşıyıcısı oluyoruz. Hasta olmasak da bu geni çocuklarımıza verebiliriz. Partnerimiz bu gen açısından sağlıklıysa, çocuğunuz yüzde elli şansla taşıyıcı olacaktır. Ancak partnerimiz de taşıyıcı ise çocuğumuzda talasemi olabilir. Ya da çocuğumuz taşıyıcı olursa torunumuz da hasta olabilir. Talasemi taşıyıcısı olmak herhangi bir belirti göstermeyebilir. Yine de, Talasemi ciddi bir hastalıktır ve hastaların ömürleri boyunca periyodik kan transfüzyonu almaları gerekir. Talasemi taşıyıcısını ortaya çıkaran tek endişe verici faktör soluk görünüm olabilir. Talasemi taşıyıcıları normal yaşamlarına devam ederler. Polislik, askerlik, doktorluk gibi zor fiziksel meslekleri yapabilirler ve hamilelikleri daha zor olsa da birden fazla çocuk sahibi olabilirler. Kan sayımı biraz azalmıştır ve yeterince dikkat edilmezse gözden kaçabilir. Bu nedenle, uzun süreli dikkatli ilaçlara rağmen seviyeniz demir tedavisine yanıt vermiyorsa, talasemi taşıyıcısından şüphelenilir. ve hamilelikleri daha zor olsa da birden fazla çocuğu var. Kan sayımı biraz azalmıştır ve yeterince dikkat edilmezse gözden kaçabilir. Bu nedenle, uzun süreli dikkatli ilaçlara rağmen seviyeniz demir tedavisine yanıt vermiyorsa, talasemi taşıyıcısından şüphelenilir. ve hamilelikleri daha zor olsa da birden fazla çocuğu var. Kan sayımı biraz azalmıştır ve yeterince dikkat edilmezse gözden kaçabilir. Bu nedenle, uzun süreli dikkatli ilaçlara rağmen seviyeniz demir tedavisine yanıt vermiyorsa, talasemi taşıyıcısından şüphelenilir.

HER SOLUKLUK TALASEMİ ANLAMINA MI GELİR?

Tabii ki değil. Çocuğunuzun ten rengi açık olabilir. Ancak doktorunuzun tecrübeli gözleri bunu ayırt edecektir. Çünkü dudaklar ve kulak kepçeleri pembedir. Ya da belki demir eksikliği için kullandığınız damla ya da şurup o kadar etkili değildir, emilmez ya da emilimini engelleyen bir bağırsak sorunu vardır. Bu durumları anlamanın en iyi yolu bir doktora başvurmaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TALASEMİ TAŞIYICISI OLUP OLMADIĞIMI NASIL ANLARIM?

Basit bir kan sayımı talasemi taşıyıcısı olup olmadığınızı anlayabilir. Bir hematoloji uzmanına danışarak tüm sorularınızı giderebilirsiniz.

TALASEMİ TAŞIMAK BİR HASTALIK DEĞİLSE, BİLMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Talasemi taşıyıcısı olan kişilerde folik asit eksikliği vardır. Bu nedenle kan sayımları azalacağı için yaşıtlarına göre daha ciddi enfeksiyonlara yakalanırlar. Ayrıca ailedeki diğer talasemi taşıyıcılarının tespiti için de önemlidir. Taşıyıcıya zararı yokmuş gibi görünse de gereksiz demir alımının önüne geçilebilir. Ayrıca talasemi taşıyıcılarının gelecekteki çocukları da risk altındadır. Bu çocuklar, uygun bir takip ile akranları gibi normal bir şekilde büyüyeceklerdir. Aksi takdirde kronik anemiye bağlı gelişimsel sorunlar ortaya çıkabilir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TAŞIYICILAR İÇİN KESİN BİR TEDAVİ VAR MI?

Tedavi gerektiren bir durum değildir. Bu geni ömür boyu taşırlar. Vitamin takviyesi dışında herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Talasemi taşıyıcıları kolayca teşhis edilebilir. Gelecekteki herhangi bir majör aneminin erken teşhisi için bir hematoloji uzmanına danışılmalıdır.