Akçakent Yetikli-Çiçekdağı Boğazevci ve Devreceli Yol Çalışmaları Tamamlandı

Kırşehir'de, İl Özel İdaresi 2021 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında tamamlanan yolları açıkladı.

Alt ve üst yapının tamamlandığını açıklayan İl Özel İdaresi, Akçakent İlçesi Yetikli- Çiçekdağı İlçesi Boğazevci köylerini ve Çiçekdağı Devreceli köyü yol yapım çalışmasını tamamladığını duyurdu. Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, yapımı tamamlanan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılı yol yapım çalışmalarımız planladığımız programlar dahilinde devam ediyor" dedi. Yoğun bir tempo ile çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, "Kırşehir'de, bulunan tüm köylerimizin en iyi ve en kaliteli hizmeti alması için İl Özel İdaresi Olarak yoğun bir tempoyla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yol çalışmalarımız kapsamında amacımız vatandaşlarımızın ulaşımda daha güvenli ve daha ulaşılabilir rahat bir ulaşım yapmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Akçakent ilçesi Yetikli, Çiçekdağı ilçesi Boğazevci ve Devreceli köylerinde çalışmalar tamamlandı. - KIRŞEHİR