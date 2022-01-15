Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu 3 askerimizin şehit olmasının ardından teröristlere karşı cezalandırma operasyonu başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kapsamda 44 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı.

"HER SALDIRI MİSLİYLE KARŞILIK BULACAK"

Acı olayın hemen ardından saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cezalandırma operasyonları sonucunda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini belirten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan 'cezalandırma operasyonları'na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Akar, öldürülen terörist sayısını paylaştı

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