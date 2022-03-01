Akça, Dukas'ın öldürülmesini engelledi… Alparslan karargâhı kurtardı…

Alplar kendilerine karşı taraftan yardım eden kişinin Alpagut olduğunu öğrendi…Emir Bozan'ın hain olduğunu öğrenen Şehver Sultan, oğlu Mesut'un canı karşılığında Bozan'ı korudu…Şahver Sultan, Alparslan'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Alparslan: Büyük Selçuklu, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Dizinin yayınlanan 15. Bölümünde Alparslan'ın karargâhı kurtarması ve Şehver Sultan'ın Bozan'ın yanında durması çok konuşuldu. Sosyal medyada Türkiye gündemine giren dizinin gelecek bölümlerinde neler olacağı merakla bekleniyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 15. bölümde neler oldu?

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas'ı rehin aldı. Diyojen'e Dukas'ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabileceğini düşündü. Ancak Diyojen bu takas teklifini kabul etmedi. Dukas'ın Vaspurakan valisi olduğu haberi üzerine Diyojen ve Kekavmenos Akça'dan Dukas'ı öldürmesini istedi. Akça ile yaptıkları plana göre Akça, Dukas'ı Merv Oba'sından kaçıracak, yolda kendisini bir at beklediğini söyleyecek ve Alpagut ile beraber bekleyen Bizans askerlerinin kurduğu pusuya düşürecekti.Ancak Akça'nın durumu Alparslan ile paylaşması üzerine Alparslan, Dukas'ın öldürülmesine engel oldu. Pusu sırasında Alparslan ve alplerinin ortaya çıkması ile Dukas sadece yaralanarak kurtuldu. Bu sırada alplar kendilerine karşı taraftan yardım eden kişinin Alpagut olduğunu öğrendi. Dukas, Alparslan'dan karargâh karşılığında kendisini serbest bırakmasını istedi ve Alparslan, Dukas'ın sözünde durmayacağını bilerek teklifini kabul etti. Alparslan alplerine, Kekavmenos'un vali diye atadığı Diyojen'in inadını, İmparator'un vali diye atadığı Dukas'ın hırsına kırdırıp, karargâhı öyle kurtaracaklarını söyledi. Alparslan'ın tahmin ettiği gibi Diyojen karargâhın girişinde; "Canınızı bağışlıyorum gidin ama karargâhı vermiyorum" dedi. Bunun üzerine Alparslan; "Yerin üstüne gece örtüldüğünde, binlerce kurt uluduğunda, avazımızla gökler yırtıldığında, ordularımızla döndüğümüzü bilin" diyerek karargâhı terk etti. Dukas, Diyojen ve Kekavmenos, gece uluma sesleri duyarak, ormanın içinde ateş topları gördü. Büyük bir ordunun kapılarına dayandığını sanan Dukas, Vaspurakan kalesini kaybetmemek için Karargâhın kuşatmasını kaldırdı. Öte yandan Kekavmenos'u tahttan kaldırıp yerine oturan Dukas, Kekavmenos'a ve Diyojen'e "Beni öldürmeye kalktınız. İstesem kellenizi aldırabilirim. Ancak sadece bir gün değil, her gün yeniden ölmenizi istiyorum" dedi.

Alparslan'ın kurduğu oyunla Emir Bozan'ın ticarette yaptığı hile ortaya çıktı. Bozan; Batur Bey'in Şehver Sultan'a anlattıkları ve gösterdikleriyle sıkıştı. Emir Bozan'dan şüphelenen Şehver Sultan muhafızlarından Yasir'e Bozan'ı takip ettirdi ve Bozan ile Utbe arasındaki samimiyeti öğrendi. Bunun üzerine Utbe'yi takip eden Yasir, Utbe'nin gidip geldiği bir hane buldu. Şehver Sultan ile beraber buldukları haneye giden Yasir, hane içinde hazine altınlarını ve Karmati giysilerini buldu. Şehver Sultan ve Yasir'in evden çıktıklarını gören Utbe durumu Bozan ile paylaştı. Şehver Sultan içinde bulundukları durumu anlatan bir mektup yazarak, Gazne Devleti'nin Sultanı Mevdud'a götürmesi için Yasir'e verdi. Ancak Emir Bozan Yasir'e bir suikast yaparak, mektubu ele geçirdi. Mektupta yazan, "Bozan'ı Büst'te derdest etmek sakıncalıdır. Sultân-ı muazzam, zevcim Sultan Mevdud hazretlerinden dileğim odur ki; Bozan'ı Gazne'ye davet edip, gözden ırak vaziyette soluğunu kesin" sözü Emir Bozan'ı iyice sinirlendirdi. Bozan, Sultan Mevdud'u bir suikast ile öldürdü. Sultan Mevdud'un öldürüldüğü haberi üzerine Çağrı beye gitmek için hazırlanan Şehver Sultan, oğlu Mesut'un odasında Emir Bozan'ı görünce korkarak şaşırdı. Bozan, Mesut'un canı karşılığında Şehver Sultan'ı tehdit etti. Durumdan habersiz olan Alparslan ablasının yanına gelerek, Bozan'ı görünce şaşırdı. Bozan'ın hain olduğunu söyleyen Alparslan'a Şehver Sultan'ın "Gayrı devletim Gazne'nin iç meselelerine karışacak olursanız, o vakit sizinle cenk meydanında karşılaşırız" demesi Alparslan'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Mesut'un canı ile Şehver Sultan'ı tehdit eden Bozan, bu durumun içinden nasıl çıkacak? Alparslan ablası Şehver Sultan'ın Bozan'ı koruması üzerine ne yapacak? Emir Bozan'ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak? Kekavmenos ve Diyojen arasında yaşanan taht kavgasında neler olacak? Karargâhı geri alan Alparslan Yınal ile nasıl bir anlaşmaya varacak?

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında...

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