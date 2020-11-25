Akaid nedir? Akaid ne demek? Akaid kitapları nelerdir? TDK'ya göre Akait ne anlama geliyor?

Dini bir terim olan akaidin ne anlama geldiği çok merak ediliyor. Türkçe karşılığı akait olan Akaid nedir, ne demektir, ne manaya gelmektedir? Akaid kitapları nelerdir? Akaid ne demektir? Hakkındaki tüm bilgiler sizlerle!

"Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü." anlamına gelen Akaid kelimesi en çok araştırılan dini kelimelerin başında gelmektedir. Peki akaid ile ilgili kitaplar hangileridir? Akaid ne anlama gelir? TDK'ya göre ne demektir?

AKAİD NEDİR?

Akaid, "düğümlemek" mânasındaki akd kökünden türemiş bulunan akîde kelimesinin çoğuludur. Aynı kökten türetilen ve "iman" ile eş anlamlı olarak kullanılan i'tikad ise " düğüm atmışçasına bağlanmak, bir şeye gönülden inanmak, gönülden benimsemek " demektir. Bu durumda akîde "gönülden bağlanılan şey" anlamına gelir; bir terim olarak da "inanılması zaruri olan ilke" (iman esası, mü'menün bih) diye tarif edilebilir. Buna göre akaid, " İslâm dininin temel kaideleri, inanılması zaruri hükümleri " mânasına gelir. Bu temel kaidelerden bahseden ilme de akaid ilmi denilmiştir.

Akîde kavramı melek akîdesi, âhiret akîdesi gibi belli bir inanç esası için kullanıldığı gibi belli bir mezhebin veya bir mezhebi temsil eden kişinin çeşitli iman esaslarıyla ilgili özel telakki ve anlayışını ifade etmek üzere de kullanılır; Mâtürîdî'nin sıfâtullah akîdesi, Mu'tezile'nin kader akîdesi gibi. Ayrıca akîde iman konularını ihtiva eden bazı risâlelerin de adı olmuştur; el-?A?idetü'?-?a?âviyye, el-?A?idetü'n-Ni?âmiyye gibi.

İslâm inancına göre ilâhî dinlerin akîde esasları, aslında vahye dayalı dinlerde ilk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar değişikliğe uğramamıştır. Kur'ân-ı Kerîm'e göre bütün peygamberlerin tebliğ ettiği akaidin temelini tevhid inancı oluşturmuştur (bk. el-Enbiyâ 21/25). Ancak zaman içinde tevhid inancından sapmalar olmuş, insanların müdahaleleriyle İslâm öncesi ilâhî dinlerin akîdelerinde bazı tahrifler meydana gelmiştir. Kur'an'da, Hz. Muhammed'e gönderilen vahyin önceki peygamberlerinkine benzer olduğu (bk. en-Nisâ 4/163) ve ona vahyedilen kitabın önceki ilâhî kitapları tasdik ettiği (bk. Fâtır 35/31) ifade edilir. Yine Kur'an'da, İslâm akaidinin üç ana konusunu (usûl-i selâse) teşkil eden ulûhiyyet, nübüvvet ve âhiret esaslarının geçmiş ilâhî dinlerde de mevcut olduğu (bk. en-Nahl 16/36; Fâtır 35/24; ayrıca bk. ÂHİRET) belirtilir. Vahiy ve nübüvvetin bulunduğu yerde meleklerin ve kitapların da bulunacağı şüphesizdir (bk. en-Nahl 16/2; Âl-i İmrân 3/3-4; el-İsrâ 17/55; el-Hadîd 57/25).

TDK'YA GÖRE AKAİT (AKAİD) NE DEMEKTİR?

Akait veya (Akaid) kelimesi dilimize Arapça'daki Akaid kelimesinden geçmiştir. Dini bir terimdir.

Türk Dil Kurumu'na göre Akaid kelimesinin 2 anlamı bulunmaktadır. Bunların birincisi "Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü." demektir. İkinci anlamı ise "Bu kuralları toplayan kitap." anlamına gelmektedir.

TDK'ya göre akait 1. anlamı : Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü.

TDK'ya göre akait 2. anlamı : Bu kuralları toplayan kitap.

AKAİD NE DEMEKTİR?

Akîde, Akâid veya İtîkâd; İslam'da inanç olarak bağlanmayı gerekli kıldığına inanılan inanç esaslarının bütünü olarak bilinir. Akîde kelimesi Arapça "a-k-d" (???) kökünden gelip, "bağ", "bağlama/bağlanma", "düğümleme/düğümlenme" ve aynı zamanda "bağlılık" ve "sözleşme" anlamlarına da gelir. Terim olarak "inanç" ve "iman" anlamında kullanılmıştır. Benzer bir ifade olan kelam ise inançla ilgili felsefi tartışmalar için kullanılmıştır.

Akaid, medreselerde İslam teolojisinin bir dalı olarak okutulmuştur. Akîde kelimesi kavram olarak Kur'an'da yer almaz. Akîde tanımı İslam İtikadi Mezhepleri tarafından, Kur'an'da bulunmayıp hadislerde geçen inanç konuları için söz konusu edilmiştir. Vahhabilerin kendilerini kamufle olarak kullandıkları oluşum olan Selefi'lik İslam İtikadi Mezhepleri dışında tutulmalıdır. Mezhep değildir bir oluşumdur.

AKAİD KİTAPLARI NELERDİR?

Akaid ile ilgili birçok kitap mevcuttur. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından 10 tane akaid ile alakalı kitap bulabilirsiniz. Bunların isimleri aşağıdaki gibidir:

- ALLAH' A İMAN

- MELEKLERE İMAN

- PEYGAMBERLERE İMAN

- AHİRETE İMAN

- KADERE İMAN

- İLAHİ ADALET VE RAHMET PENCERESİNDEN KÖTÜLÜK VE MUSİBETLER

- ÇAĞDAŞ İNANÇ PROBLEMLERİ

- İSLAM' DA İMAN ESASLARI

- NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM (İHTİDA ÖYKÜLERİ)

- PEZDEVİNİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ

AKAİD KİTAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Bunun dışında bazı büyük hocaların da Akaid temalı eserleri mevcuttur.