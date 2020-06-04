Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma
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Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma

AKADEMİSYEN Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in, babası Ömer Hikmet ile cezaevindeki görüşmelerinde, başta ölen Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere, mahkeme üyeleri ve birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret...

Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma
04.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:50

AKADEMİSYEN Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in, babası Ömer Hikmet ile cezaevindeki görüşmelerinde, başta ölen Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere, mahkeme üyeleri ve birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, geçen yıl 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2020'de, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Taraflar, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

TEHDİT İÇERİKLİ KONUŞMALARA SORUŞTURMAÖte yandan sanık Hasan İsmail Hikmet ile babası Ömer Hikmet'in, kararın ardından 24 Şubat 2020'de cezaevinde yaptıkları görüşme tutanakları ortaya çıktı. Baba ve oğlunun, başta Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere mahkeme üyeleri, basın mensupları ve birçok kişi hakkındaki tehdit ve hakaret içerikle konuşmaları ile ilgili cezaevi yönetiminin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren konuşma dökümlerine göre; kararın İstinaf Mahkemesinde bozulacağını belirten baba Ömer Hikmet ile oğlu Hasan İsmail Hikmet arasında geçen diyaloglar şöyle: BABA DAMAR'A TEHDİTH.İ.H: O ş.. baba var ya.Ö.H: O zaten vızık vızık edecek. Ben onu arayacağım, 'bir görüşelim' diyeceğim, 'Hasan'ın selamı var' diyeceğim tamam mı?H.İ.H: Sen bana bırak, çıkana kadar sen hiç elleme.Ö.H: Arada bir arar vızıklatırım ben onu. Arada bir o ş.. evinin orada tur atarım. 'Ben kafama göre güvenlik önlemlerimi aldım' diyor. Nasıl aldıysa?H.İ.H: Bak bakalım nasıl önlem almış?H.İ.H: Benim fotoğraflarımı paylaşın, Instagram'da, Twitter'a verip paylaşın. Görüp daha da çok çıldırsınlar. Bir sürü fotoğraf çektirdim, daha onları da vereceğim açık görüşte.Ö.H: Paylaşırız hepsini. H.İ.H: Dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim. Yeter ki şuradan çıkayım.Ö.H: Bunlar basında gezer.H.İ.H: Hani belki o zamana kadar da ben unutmam hiçbir şeyi. Bize edilen lafları, avukata edilen lafları unutmam.Baba ile oğlu arasında geçen 11 sayfalık konuşma dökümünde birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler yer aldı.MUSTAFA DAMAR, AVUKATI BAROYA ŞİKAYET ETTİ Öte yandan, Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, sanık avukatı Vahit Bıçak'ı savunması ve yaptığı açıklamalar nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle Ankara Barosu'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde baba Damar, Avukat Bıçak'ın açıklamalarıyla savunma dokunulmazlığını aşarak, maktul Ceren Damar'ın manevi hatırasına hakarette bulunduğunu dile getirdi. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: "Yargılamanın başından sonuna kadar katilin avukatlığını yapan Vahit Bıçak, gerek mahkeme salonunda gerekse mahkeme salonu dışında medya aracılığıyla ve kamuoyunun gözü önünde infial yaratacak şekilde; Avukatlık Meslek Kuralları, Avukatlık Meslek Onuru ve Avukatlık Etiği ile bağdaşmayan söz ve eylemleriyle, maktul Ceren Damar'ın manevi hatırasına yönelen hakaretlerde bulunduğu gibi ailemize hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Avukat Vahit Bıçak'ın beyanları pek çok yönden savunma dokunulmazlığı hakkı sınırlarını fersah fersah aşmış; hukuki olmayan, bilimsellikten uzak, kurguya dayalı, çarptırılmış, somut olaydan uzak ve kanıtlayacak hiçbir delil ortaya koymadan hukuka ve hukuk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve meslek ahlak kurallarına uygun olmayan yalan beyanları iftiraya, suç uydurmaya dönüşmüş ve hakaret suçunu oluşturmuştur. Avukat Vahit Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatılarak ihlal ettiği meslek kuralları maddelerinden ve resen uygulanacak maddelerden; ayrıca biz aileye yönelik hakaret, tehdit ve Ceren Damar'ın manevi hatırasına hakaret eylemlerinden cezalandırılması ve meslekten menedilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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