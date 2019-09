Akademinin tercihi Ataol Behramoğlu kitaplığı

09.09.2019 14:07

Akademik çevrelerin ve öğrencilerin tercih ettiği yerlerin başında gelen Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda akademik çalışmalar başladı bile…

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu, kendi kitaplarının da aralarında olduğu kendi kitaplığından yaklaşık 7 bin eseri, Odunpazarı Belediyesi'ne armağan etti. Rus Edebiyatı profesörü olan Behramoğlu'nun Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladığı kitaplararasında Rus ve Türk Edebiyatı için önemli kitaplar da bulunuyor. Edebiyat ve Tarih Fakülteleri için önemli kaynak eserlerin bulunduğu kitaplıkta, araştırma görevlileri ve öğrencilere de çalışmalar yapıyor. Farklı şehirlerde bulunan üniversitelerde ders veren hocaların ve yüksek lisans yapan öğrencilerin de tercih ettiği kitaplık, önümüzdeki günlerde çok farklı çalışmalara ve buluşmalara da ev sahipliği yapacak. Kitaplıkta çalışmalar yürüten akademisyen ve öğrenciler eserlerini Odunpazarı Belediyesi'ne armağan eden Ataol Behramoğlu'na ve bu eserlerden muhteşem bir kitaplık oluşturan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ediyor.

HER TÜRLÜ KİTABI BURADA BULMAK MÜMKÜN

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi Emrah Gülüm, gönüllü olarak Ataol Behramoğlu Kitaplığına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Kitaplığın edebiyatın çeşitli bölümlerine ayrıldığını dile getiren Gülüm, kitaplıkta Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Rus Edebiyatı, Tarih ve Sosyoloji bölümleri olduğunu belirtti. Kendisinin Türk Edebiyatı bölümünde bulunan kitapların tasnifi ile ilgilendiğini ifade eden Gülüm, "Kitaplıkta her tür eser var. Neredeyse her dil de var. Hocamız akademik anlamda Rus Dili ve Edebiyatı alanında bir akademisyen olduğu için Rusça eserler de çok fazla. Roman, öykü, deneme, akademik yazılar, şuan satışı olmayan bulunması imkansız kaynak eserler ve Divan edebiyatı var. Farklı alanlarda ve türlerde her türlü kitabı burada bulmak mümkün. Ataol Behramoğlu Kitaplığı daha da genişleyecek ve gelişecektir" dedi.

KİTAP KOKUSU SOLUYARAK OKUMAK ÇOK GÜZEL

Sedef Gürgan, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi. Kitaplığın açılışıhakkında sosyal medyada duyurular gördüğünü söyleyen Gürgan, daha sonra da Ataol Behramoğlu Kitaplığının açılışına katıldığını anlattı. "Çok güzel bir açılış olmuştu. Bugün tekrar ziyaret etmek istedim" diyen Gürgan, ardığı kitapların hepsini bulduğunu ifade etti. Özellikle kitap kokusu soluyarak okumak çok güzel olduğunu kaydeden Gürgan, "Eskişehir'in ihtiyacı olan bir şeydi. Kültür ve sanata olan desteğinden dolayı Odunpazarı Belediyesine ve Ataol Behramoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

ATAOL HOCAMIZIN YILLARIN BİRİKİMİ VE BURAYA BAĞIŞLADIĞI KİTAPLARI BİZE YARDIMCI OLUYOR

Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili araştırma yapan ve tez hazırlayanlar da Ataol Behramoğlu Kitaplığını tercih ediyor. Raflardaki kaynaklardan faydalan öğrenciler, kendileri için oluşturulan çalışma alanlarında da rahatlıkla çalışabiliyor. Bu öğrencilerden bir de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi Seyfullah Koçak. Tez döneminde olduğunu belirten Koçak, akademik çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Koçak, "Ataol Behramoğlu, Rusya'da bulunmuş, eğitim almış, Rusça'dan birçok kitabı dilimize kazandırmış, Rus Dili ve Edebiyatı Profesörü. Bu kitaplık, özellikle içinde bulunan Rusça eserler, hem edebi hem de bilimsel eserler nedeniyle çok önemli bir varlık teşkil ediyor. Tezimi çalışırken herhangi bir kitaba, edebi esere veya o eserle ilgili yapılmış bilimsel bir çalışmaya bir oda değiştirerek ulaşmak benim için mutluluk verici. Özellikle eski eserler, klasikler ve bundan belki 100 yıl önceki akademik çalışmalara internet üzerinden bile ulaşması zor ancak, Ataol Hocamızın yılların birikimi ve buraya bağışladığı kitapları bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

AZİZ NESİN'İN BEHRAMOĞLU'NA YAZDIĞI MEKTUP DA KİTAPLIKTA

Ataol Behramoğlu Kitaplığı'na eserlerin yerleştirilmesi ve tasnifinde emeği geçenlerden biri de Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hocalarından Emine Karabacak Kündem. Ataol Behramoğlu'nun şair ve yazar olmasının yanı sıra akademik bir unvanı da olduğunu hatırlattı. Ataol Behramoğlu'nun üniversitelerde derse girerek çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirten Kündem, kitaplıkta Behramoğlu'nun eserlerinin de yer aldığını vurguladı. Kitaplığın Türk Edebiyatı kısmında Ataol Behramoğlu'nun yazdığı ve çevirisini yaptığı kitapların olduğunu söyleyen Kündem, bunun yanı sıra Behramoğlu'nun 'Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekliği' adlı doktora tezinin orijinal halinin de kitaplıkta mevcut

olduğunun altını çizdi. Bu çalışmaların farklı yayın evleri tarafından basılan ve çok okunan bir kitap olduğuna dikkat çeken Kündem, "Ataol Behramoğlu denince aklımıza Puşkin üzerine çalışmalar gelmekte, bu nedenle de kitaplıkta çok sayıda Puşkin çevirisi de bulunmakta" dedi. Kitaplıkta kitabın dışında mektupların da bulunduğunu ifade eden Kündem, "Bizi duygulandıran mektuplardan biri de Aziz Nesin'in mektubu. Hocanın babasının kendisine gönderdiği bir mektup var. Hocanın babasının yazdığı kitap da, aldığı birçok ödülde burada" diye konuştu.

NADİR BULUNAN KAYNAKLARIN OLDUĞUNA DA ŞAHİT OLDUM

Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Ölürdönmez'de kitap okumak için Ataol Behramoğlu Kitaplığını tercih edenlerden. Kitaplığın Eskişehir için çok güzel bir yer olduğunu kaydeden Ölürdönmez, "Sessiz, kitap okuyabileceğiniz çok fazla alan yok. Çünkü, Eskişehir'de çok fazla öğrenci var. Bundan dolayı çok güzel bir yer ve nadir bulunan kaynakların olduğuna da şahit oldum. Akdeniz Üniversitesi'nden bir profesör vardı burada, bir kaynağı çoğu yerde aramış ancak burada bulduğunu söyledi. Buraya kitap için gelmiş. Bence bu açıdan çok güzel. Türk Dili ve Edebiyatın kısmında Türk Dili ile ilgili bütün alanlarda kitaplar var. O odada Türk Dili'nin bütün alanları ile ilgili çok sayıda araştırma kitapları mevcut" şeklinde konuştu.

ÇOK DEĞERLİ ESERLERLE KARŞILAŞTIM

Nuri Can Uçar, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Ataol Behramoğlu'na kitaplarını Odunpazarı Belediyesi'ne hediye ettiği için teşekkür eden Uçar, "Benim kullanacağım bir yer burası. Binanın fiziki şartları ve konumu, tarihe gönül veren birisi için Eskişehir'in tarihi bir bölgesinin merkezinde bulunması çok güzel bir his. Buraya geldiğimde bizim öğrenim hayatımızda son derece önemsediğimiz, çok değerli eserlerle karşılaştım. Eskiçağ Tarihinden Ortaçağ Tarihinden, Osmanlı Tarihinden, Yakın Türkiye Tarihinden, Cumhuriyet Tarihinden, Düşünce Tarihinden, bilhassa çok değerli anı eseleri var burada. İngilizce, Türkçe, Rusça, Fransızca… Çok dilde geniş kapsamlı, geniş ölçekte son derece başarılı eserlerle karşılaştım. Bunları yalnızca lisans değil lisansüstü öğrencilerimiz de kullanabilir. Bu güzel mekânda, bu güzel ortamda, bu güzel çalışma ortamında son derece verimli çalışmalar yapılabileceğine yürekten inanıyorum. Kitapların son derece faydalı olacağına eminim. Tarihe, okumaya, öğrenme gönül veren herkesin gelip yalnızca tarihte değil pek çok farlı disiplinde çok değerli eserlerin bulunacağı önemli bir merkez haline geldi. Öğrenmeyi önemli atfeden herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

