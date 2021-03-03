Akademi Beyoğlu'nda film müziği eğitimi

Film müziği eğitiminde ders verecek olan müzisyen ve aynı zamanda film müziği bestecisi Mustafa Yazıcıoğlu, çevrim içi başlayacak ve müzik meraklısı gençlerin bir araya geleceği eğitimlerin içeriği, kapsamı ve önemine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Film müziği eğitiminde ders verecek olan müzisyen ve aynı zamanda film müziği bestecisi Mustafa Yazıcıoğlu, çevrim içi başlayacak ve müzik meraklısı gençlerin bir araya geleceği eğitimlerin içeriği, kapsamı ve önemine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kompozisyon bölümünü bitirdikten sonra yurt dışında film müziği eğitimi aldığını ve sektöre profesyonel olarak işler yapmaya da ABD'de başladığını kaydeden Yazıcıoğlu, bir süredir çalışmalarına Türkiye'de devam ettiğini söyledi.

"Eğitimle bitmiyor, öğrenciyi sahaya indirmek lazım"

Kişisel stüdyosunda daha önce de film müziği besteleme konusuyla birebir ilgilendiğini dile getiren usta müzisyen, "Eğitim vermek yetmiyor. Bir taraftan da sektöre profesyonel anlamda kazandırmak lazım öğrenciyi. Hem tecrübe olsun isimleri bir yerlerde geçsin hem de sektörde tanınıyor olsunlar, bu da önemli. Eğitimle bitmiyor, öğrenciyi sahaya indirmek lazım." diye konuştu.

Yazıcıoğlu, Türkiye'de "film scoring" yapmak isteyen müzisyenlere yönelik 2016'da "Film Müziği Teknikleri" eserinin okuyucuyla buluştuğunu ve çalışmanın film müziğiyle ilgili ilk Türkçe kitap olduğunu söyledi.

Film müziğinin görsellerle de ilgili bir alan olmasından dolayı yazılı dokümanların konuyla ilgilenenlere ancak bir yere kadar yardımcı olabildiği yorumunu yapan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Beyoğlu Belediyesi sağ olsun böyle muazzam bir imkan tanıdı bize. Amacımız, film müziği nedir? Film müziği bestecisi nasıl yetişir? Sektörde neler yapar? Film müziğine neden ihtiyaç var? Bunları açıklamak. Dünyanın kabul ettiği şekilde akademik anlamda film müziği nasıl yapılır bunu anlatacağız. Film müziği öğrenmek için biraz temel müzik bilgisine ihtiyaç var. Çünkü besteciliği anlatamayız, film müziği yapmak için zaten besteciliği biliyor olmak lazım. Bir şeyler besteleyebiliyor olmak lazım. Dolayısıyla da biraz müzik bilgisi olan nota yazmayı ve okumayı bilen, biraz enstrüman çalabilen herkesin rahatlıkla başvurabileceği bir eğitim, uğraşabileceği bir alan."

"Profesyonel sektöre insan yetiştireceğiz"

Mustafa Yazıcıoğlu, eğitimlerin salgın tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak başlayacağı bilgisini vererek, "Serbest döneme geçtiğimiz zaman yine grup halinde tek bir sınıf içinde eğitimlere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Film müziği hakkında fikir ve bilgi verecek 10 saatlik bir eğitim planladıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Ben film müziği yapacaksam sonrasında karşıma neler çıkacak, bu konuyu öğrenecekler. Ama bunun sonraki aşamaları tabii ki var. Amacımız buradan mezun olan bir genç kardeşimin karşısına bir uzun metraj film geldiği zaman müziklerinin tamamını besteleyerek miksajını yapabilmesi. Yani profesyonel sektöre insan yetiştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Usta müzisyen, müziğin yanında sinema dilinin de anlatılması gerektiğine işaret ederek, eğitim kapsamında sinemanın dokusu, senaryosu, hikayesi, okunup anlaşılması, yönetmenle ve senaristle kurulacak diyalog, filmin ve müziğin içinden doku analizi ile bunların eşleştirilmesi gibi konuların da ele alınacağını ifade etti.

Türkiye'de dizi müziğinin film müziğinden daha popüler olduğunun altını çizen Yazıcıoğlu, "Film müziği çok genel bir tanım. Çünkü reklam da bir film, sinema da bir film, içinde görsel var. Dolayısıyla film müziği bunların hepsini kapsıyor." açıklamasında bulundu.

"Görüntünün duygusal bir trafiği var, müziğin de duygusal trafiği ona uymalı"

Sinema müziğiyle dizi müziğinin şartlarının da birbirinden farklı olduğunu belirten müzisyen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sinema filminin müziğini hazırlamak için stüdyoda bir aylık bir zaman olabiliyor, belki daha da uzun olabiliyor. Dolayısıyla da her şeyle tek tek ilgilenebiliyorum. Görüntünün duygusal bir trafiği var, müziğin de duygusal trafiği ona uymalı, time kodlarla saniye saniye bestelenmeli. Dizide bu çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü süre çok kısıtlı. Türkiye'de ortalama 120-150 dakikalık bölümler oluyor. Çekimi, kurgusu, post süreci, ses tasarımı ve müzikler de bu bir haftanın içinde kalıyor. Çalışma tekniği biraz farklı, önceden stok müzik hazırlamanız lazım. Örnek vermem gerekirse 40 tane track hazırlıyorsunuz bir sezon için, bu parçaları uygun sahnelere, uygun karakterlerin temalarına yerleştirip editleyerek genelde bu süreç ilerliyor. Sinema gibi değil yani farklı, ikisini birbirine çok karıştırmamak lazım. Film müziğiyle dizi müziği çalışma tekniği açısından birbirinden oldukça farklı."

Yazıcıoğlu, film müziği alanının dünya sinemasında ve Hollywood'ta 1950'li yıllardan bugüne akademik olarak çalışılan bir alan olduğunu belirterek, "Türkiye'de de artık bu imkanlar başladı. Sinema filmleri için gidip bir orkestrayla canlı kayıtlar yapabiliyorsun. Ama işin tekniği konusunda, dizi bizde daha ağırlıklı olduğu için diziyle sinema tekniğini ve farklarını anlatmak lazım. Sinema müziği yazma ve tekniği konusunda çok bilgimiz yok gibi geliyor bana. Sektörde de karşılaştığım kadarıyla böyle. Yani yönetmenle, yapımcıyla, senaristle, kurgucuyla, post kısmında olan insanlarla ve teknik kısımdaki insanlarla bile konuşurken asıl film müziği anlamına gelen film scoring kavramına biraz yabancı olduklarını biliyorum." dedi.

Eğitimlerde film scoring anlatılacak

Türkiye'de ilk kez verilecek bu eğitimlerde "film scoring"i de anlatacaklarına değinen Yazıcıoğlu, "Bu temel müzik bilgisi gerektiren bir alan. Nota okumanız lazım, biraz enstrüman çalabiliyorsak harika olur. Armoni biliyorsak, tadından yenmez." şeklinde konuştu.

Mustafa Yazıcıoğlu, 2005'ten bugüne kadar "Son Kale: Hacıbey", "Müfreze", "Korku Takvimi", "Deney", "The Driver", "Mutant" ve "Anadolu'nun Afgan Çobanları"nın da arasında bulunduğunu 100'e yakın yapımın bestesine imza attı.

Halen Türkiye ve yurt dışındaki dizi ve filmler için müzikler hazırlamaya devam eden müzisyen, 5 haftada 10 saatlik film müziği eğitimi verecek.

Beyoğlu Belediyesi'nin Beyoğlu Müzik Akademisi kapsamında verilecek "Film Müziği Eğitimi"nin yanı sıra "Müzik Teknolojileri" ve "Enstrüman" eğitimleri de çevrim içi olarak yapılacak.

Mart ayı içinde başlaması planlanan, temel müzik bilgisi olanların başvurabileceği eğitimlere katılımcılar mülakatla seçilecek. Ayrıntılar akademinin "www.akademibeyoglu.com" adresinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

Kaynak: Hürriyet