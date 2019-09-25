AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti

AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıydı.

25.09.2019 13:11
AK Partili vekilin evinde çalışan kadın,

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalışan Özbek asıllı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, Ünal'ın ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son verdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; AK Parti Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova dün sabah milletvekilinin tabancasıyla yaşamına son verdi. Kadirova'nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla'ya "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

"KARDEŞİMİN HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU"

Kadirova'nın intiharıyla ilgili yetkililer sessiz kalırken ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48'de milletvekili Ünal'a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi'ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50'de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp'taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00'da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal

O SIRADA ÜNAL DA EVDEYDİ

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi. Ünal, olayla ilgili konuşmak istemedi.

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YORUMLAR (90)

  • CANAN:
    çoluğa çocuğa tecavüz edene bile bir kereden bir şey olmaz diyen bir aile bakanımız varsa . . . başka sözüm yok sayın hakim . . . . dokunulmazlığı olan suçlular ülkesine dönüştük
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  • TTTT:
    BUNLAR KURAN KURSLARINDAKİ ERKEK ÇOÇUKLARINA TECAVÜZ EDENLERİN TARİKATÇILARDAN. KALDIKİ BİZ KADINA YAPMAMIŞ OLSUN. ACABA KADIN HAMİLEMİYDİ ADLİ TIP KAPATMIŞ OLABİLİR AMA ÜLKESİNDE MUTLAKA TEKRAR OTOPSİ YAPILSIN ARTIK BİZİM KURUMLARA GÜVENİLMAEZ
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  • FERRONİMO:
    Emin ol herkes senin gibi düşünüyor !! yoksa bu yaşta bu güzel kız zorla ihtiyar birine ne kadar katlanabilirki.
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  • SAKAR ŞAKİR:
    mahşerden önce burda çözülmsesi lazım mahşeri beklersek herkes tecavücze uğrar
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