AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi
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AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi

28.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında masalarındaki son anket bilgilerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 52'nin altına düşmediğini belirten Ünal, AK Parti'nin oyunun ise son araştırmalarda yüzde 40-44 bandında olduğunu aktardı.

Muhalefetin erken seçim çağrıları Cumhur İttifakı kanadında karşılık bulmazken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçimlerin planlandığı gibi 2023'te yapılması konusunda ısrarcı davranıyor. Erken seçim iddialarının gölgesinde her gün yeni bir anket yapılırken, birbirinden farklı sonuçlar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladığı canlı yayında masalarındaki son anket sonuçları ve ittifak iddialarıyla ilgili konuştu.

İşte AK Partili Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

AK PARTİ'NİN OY ORANI

"Cumhurbaşkanımızın 52'nin altına, AK Partinin oyu yüzde 40'ın altına düşmedi. AK Parti'nin oyu son araştırmalarda yüzde 40-44 bandında gidiyor.

AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

İTTİFAK İDDİALARI

Millet ittifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyuyorum. CHP ile HDP'yi ayrı tarafta, İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye'nin yanında duran varsa konuşuruz.

"MİLİTAN" TARTIŞMASI

5. kol faaliyeti dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgale hazırlığı süreç 5. kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. kol diyoruz. Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor. Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabii ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır.

Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz."

AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi

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