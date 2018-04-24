Ak Partili Ülgen Basın Toplantısı Düzenledi

Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk koyma töreni sonrası kürsüye çıkıp konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'ye tepki gösterdi. Ülgen düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef Atatürk'ün partisi olduklarını savunanlar bu hareketleriyle çocuklarımızın bayramına leke sürmüşlerdir" dedi.

Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilk adresi Atatürk Meydanı olmuştu. Buradaki çelenk koyma töreninden sonra gergin anlar yaşanmıştı. Törenin sona ermesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı kürsüye çıkıp konuşma yapmıştı. Polisler ise konuşmasının yasal olmadığını belirterek konuşmasını bitirmesi uyarısında bulunmuştu.

Yaşanan gerginliğe ilişkin Ak Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen parti binasında toplantı düzenledi. Ülgen, CHP ilçe Başkanı Acar Ünlü'ye sert sözlerle yüklendi. Bu tür resmi törenlerin nasıl yapılacağı yönetmeliklerle belirlendiğini belirten Ülgen, "Biz iktidar partisinin Marmaris temsilcileri olarak düne kadar siyasi ortamı germeden, birlik beraberlik içerisinde ılımlı bir duruş sergiledik. Ta ki Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın siyasi bir platforma çevrilmeye çalışılmasına kadar. Maalesef Atatürk'ün partisi olduklarını savunanlar bu hareketleriyle çocuklarımızın bayramına leke sürmüşlerdir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, dosta düşmana birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gereken bu özel günlerin anlamını ve önemini anlamak istemeyenlerle mücadelemiz sürecektir"

Ülgen açıklamasını şöyle sürdürdü: "Askeri ve Sivil Erkan'ın ve özellikle çocukların bulunduğu tören alanı ucuz siyasi şov yapılacak yer değildir. Çocuklarımızın yanında olup onların mutluluğuna ortak olmamız gerekirken bunun aksine siyasi çıkar sağlamak için küçük hesaplar peşinde olmak ancak bu tür eylemleri yapanlara yakışır. Çocukların bulunduğu ortamda taciz ve tecavüz kelimelerini bile dile getirmek çok büyük aymazlıktır. Kadına ve çocuklara yapılan taciz ve tecavüzler dile dolanarak değil AK Partinin yaptığı gibi en ağır cezalar getirilerek, iyi hali kaldırarak ve 81 ilde bu konuyla ilgili çalıştaylar düzenlenerek kısacası çığırtkanlığı bırakıp çalışarak çözülür. Biz bu arkadaşa biraz araştırmasını, öfke kontrolü konusunda yardım almasını tavsiye ediyoruz. Siyasilerin arkasında duran vatandaşlara karşı sorumlulukları vardır bu tür kontrolsüz çıkışlar onun arkasında duranlara da zarar verir. Kontrollü bilinçli yaptım bir proje olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bunları yaptım arkasındayım diyorsa bu daha vahim bir durumdur." - MUĞLA