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AK Partili Tüfenkci'den yurt açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Partili Tüfenkci'den yurt açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, "Malatya'daki yurtlarla ilgili hiç bir sorunumuz yok, talep olursa rahatlıkla cevap verebilecek durumdayız" dedi.

MALATYA (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, "Malatya'daki yurtlarla ilgili hiç bir sorunumuz yok, talep olursa rahatlıkla cevap verebilecek durumdayız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili açıklamada bulunarak, "Bakanlığımıza bağlı 10 bin 450 kapasiteli 7 yurdumuz da öğrencilerimize sorunsuz hizmet veriyor. Hiç bir sorunumuz yok, talep olursa rahatlıkla cevap verebilecek durumdayız" ifadelerine yer verdi.

"Dünyanın standardı yüksek yurtlarına sahibiz"

Eğitimin başlamasıyla birlikte yurtlar konusunun gündeme geldiğini kaydeden Tüfenkci, "Dünyanın en kapsamlı, kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Temizlik, konfor, çalışma imkanları, güvenlik, bakımından her alanda yüksek standartlara sahibiz. Standart ve kapasiteyi her gün daha yukarı taşımanın gayreti içindeyiz. Bu gurur tablosu, son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle, birebir takibiyle ortaya çıktı. Bakanlık ve hükümet olarak el ele vermiş şekilde çalışıyoruz. Bu kapasite, hizmet ve yurtlarımızdan 720 bin öğrenci faydalanıyor. Özellikle de son 19 yılda, 2002-2021 yılları arasında 190'dan 768'e yükselen yurt sayısı ve 182 binden 720 bine yükselen bir kapasite var. Her geçen gün artıyor ve artmaya da devam edecek. Bakıldığında 4 misline yakın bir artış gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.

"Talep olursa cevap verebilecek durumdayız"

Malatya'daki yurtların durumuyla ilgili de bilgi veren Tüfenkci, "Malatya'da Bakanlığımıza bağlı 10 bin 450 kapasiteli 7 yurdumuz da öğrencilerimize sorunsuz hizmet veriyor. Hiç bir sorunumuz yok, talep olursa rahatlıkla cevap verebilecek durumdayız. Bunun dışında yine 17 tane de özel yurdumuz var. Dolayısıyla Malatya'mız dışarıdan gelecek evlatlarımıza yuva sıcaklığında, oldukça modern yurtlarıyla kapılarını açacak durumda. Kimseyi dışarıda bırakmayız" diye konuştu. - MALATYA

AK Partili Tüfenkci'den yurt açıklaması

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