Ak Partili Güvenç: Amaçları, Gezi Olaylarını Hortlatmak
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürdürğü 'Adalet Yürüyüşü'na eleştirerek, "Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha Gezi olaylarını hortlatmaktır" dedi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürdürğü 'Adalet Yürüyüşü'na eleştirerek, "Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha Gezi olaylarını hortlatmaktır" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geleneksel 2'nci Muhtarlar Şenliği'ni Başkonuş Yaylası'nda gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un ev sahipliği yaptığı şenliğe, Ak Parti milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç ve Nursel Reyhanlıoğlu, Vali Vahdettin Özkan, ilçe belediye başkanları ile merkez ve ilçelerden gelen muhtarlar katıldı.
Şenlikte muhtarla seslenen Celalettin Güvenç, Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının istikbal ve istiklal savaşını yürütüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün coğrafyanın ayağa kalkmaya çalıştığını söyledi. Küresel güçlerin ise içte ve dışta bunu engellemek adına her türlü çabayı gösterdiğini kaydeden Güvenç, şöyle konuştu:
"Bir yandan 2.5 milyonluk Katar'ı boğmaya çalışıyorlar, öbür yanda Rusya'sı, İran'ı, Amerika'sı Afrin, Musul'da karşımızda topyekun duruyorlar. Dışarıda bunları yaparken içeride rahat durmuyorlar. Daha dün iki sevgili kardeşimiz, Güneydoğu'da iki ilçe başkan yardımcımız, elinde silahı olmayan siyaset yapmaya çalışan, demokratik yurttaşlık, vatandaşlık görevini yapan kardeşlerimiz evlerinizin önünde, çocuklarının gözleri önünde katledildiler. Güneydoğu'da bunu yaparlarken, ülkenin batısında Ankara ile İstanbul arasında küresel güçlerin ve onun maşası FETÖ'nün emriyle ana muhalefet patisinin genel başkanının önderliğinde, arkasında DHKP-C, arkasında FETÖ, arkasında PKK İstanbul'a yürüyüş başlattılar. Sözde adalet arayışı adı altında yapmak istedikleri bir kere daha gezi olaylarını hortlatmaktır. Yapmak istedikleri bir kere daha ülkemizin istikrarsızlığa mahkum edilmesidir. Yapmak istedikler, bu ülkede huzurun, güvenliğin kaybolmasıdır. Çok açık ve net bir şekilde bu senaryoları tekrar gündeme getirdiler."
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verip halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisi yaptığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi gösterdiği açık alanda muhtarlar arasında acı biber yeme yarışması düzenlendi. Şenliğe katılanların merakla izlediği yarışmaya katılan muhtarlar güneşin altında önlerine konulan acı biberleri en önce yemek için birbirleriyle yarıştı. Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması da şenlikteki yarışmalar arasında yer aldı ve muhtarlar, bıçakla zor kesilen yarım kilo ağırlığında Maraş dondurmasını ilk yiyen olmak için kıyasıyla mücadele etti. Şenlikte, muhtarlar arası halat çekme yarışması da düzenlendi. - Kahramanmaraş