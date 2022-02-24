AK Partili Çelik:  Bu işgali tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin, "Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız tansiyonun düşürülmesi için çok çaba sarf etti. Görüşmelerin odak noktası, diplomasi yoluyla Minsk Anlaşmaları kapsamında bu sorunun çözülmesiydi. Cumhurbaşkanımızın çabaları hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılandı. Gelinen noktada çatışma başlamış durumda. Dün Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi oldu. Putin ise kendi bakış açısından olayın safahatını paylaştı. Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' diye açıklama yapmıştı, Afrika dönüşü sonrası. Hiç kimsenin saldırgan bir tavır sergilememesi yönünde açık bir ifade ortaya koymuştu. Türkiye, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti." dedi.

"HDP ile ilgili ifadeler ise gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı içerisinde, HDP'yi konumlandırmak adına birden çok navigasyon var. Dolayısıyla burada bir siyasi navigasyon problemi var. Dünyanın bütün demokrasilerinden demokrat olmanın, hukuk devletinden yana olmanın tartışılmaz ilkesi şudur; 'Teröre karşı net bir tavrınız olacak.' Bir terör örgütü ile duygusal bağdan bahsedilmesi, o partinin kendisi PKK'ya 'terör örgütü' değildir diyorsa, oradaki teröristlere 'terörist değil' diyorsa, bu durumda siyasi katılma haklarını demokrasini güçlendirmek hukuk devletini desteklemek için değil demokrasi ve hukuk devletini zedeleyecek bir şekilde teröre destek vermek için açıkça beyan etmiş oluyorlar. Herhangi bir siyasi partinin kendi açıklamalarına bakalım. PKK bir terör örgütüdür. Bunların içerisinde bulunanların hepsi teröristtir."