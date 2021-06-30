AK Partili Çalık: Pütürge Teksilkent ile istihdam artacak
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AK Partili Çalık: Pütürge Teksilkent ile istihdam artacak

AK Partili Çalık: Pütürge Teksilkent ile istihdam artacak
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilecek Pütürge Tekstilkent Projesinin ilçede özellikle kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstleneceğini söyledi.

Milletvekili Çalık, beraberinde Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Namık Gören, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, MHP Pütürge İlçe Başkanı Mustafa Aluç ile birlikte Pütürge ilçesinde toplantı ve ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Pütürge Taşbaşı Mahallesinde inşa edilecek yeni belediye hizmet binası alanında incelemelerde bulunan Çalık, yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak bodrum ve zemin kat hariç iki katlı belediye hizmet binasının önümüzdeki yılsonunda bitirilmesi ile beraber bölgede yapılacak yeni bir düzenlemeyle gerçekten insanların rahat vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşacağını kaydetti. Pütürge ilçesindeki devlet hastanesinde de incelemelerde bulunan Çalık, hastanenin ihtiyaçlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İlçedeki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Çalık, Pütürge'ye yapılan yatırımlar ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"KIRSAL KONUTLAR EYLÜL'DE TESLİM EDİLECEK"

Malatya'da ilk deprem konutlarının teslim edildiği ilçenin Pütürge olduğunu ifade eden Çalık sözlerini şöyle sürdürdü: "Pütürge ilçemizdeki 517 çok katlı konut projesinden 208'i geçtiğimiz yıl tamamlanmış ve kuraları çekilerek hak sahiplerimize teslim edilmişti. Tepehan Mahallemizdeki 96 afet konutumuzun inşaatı da Temmuz ayı sonunda tamamlanıyor. Pütürge ilçe merkezimizin Ağalar ve Hatip Mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında 213 konut yapılacak. Kırsalda ise 370 konutun yapımı sürüyor ve Eylül ayında kuraları çekilerek hak sahiplerine teslim edilmiş olacak."

"400 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Çalık, Pütürge'de ilçe merkezine 16 derslikli Merkez İlkokulu, Tepehan'a 8 derslikli ilkokul ve ortaokulunu kazandıracaklarını belirterek, Pütürge Devlet Hastanesine 10 daire personel lojmanı ve Pütürge Spor Salonu yapacaklarını ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilecek Pütürge Tekstilkent Projesinin ilçede özellikle kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstleneceğini belirten Çalık, ilçede 4 bin metrekare alanda 400 kişinin istihdam edileceği Teksilkent için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 5 milyon TL destek ve yatırımda bulunacağını kaydetti. Çalık, Pütürge'ye yaklaşık maliyeti 4 milyon 863 bin TL olan 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezinin yapım işinin geçen hafta tamamlandığını kaydetti.

"DSİ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Milletvekili Çalık, Pütürge'ye DSİ'nin de önemli yatırımlar yaptığını kaydederek, "Pütürge Babik yer altı barajı, DSİ'nin yeraltı baraj yatırımları içerisi yer alıyor ve planlaması yapılmaktadır. Pütürge Ormaniçi Göleti, bölgede bin 700 dekar araziyi suya kavuşturacak. Göletin jeoteknik raporu hazırlanmaktadır. Miryaylası Göleti ve sulamasıyla ilgili 7 bin 700 dekar araziyi sulaması planlanan göletin ilave sondaj çalışmaları sonucuna göre rezervuar alanındaki membran imalatlarından vazgeçilerek rezervuarda lokal olan geçirimli alan için beton kaplama yapılması kararlaştırılmış olup ara rapor tamamlanmıştır. Sulama projeleri de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

FEDAŞ'ın Pütürge ilçesine 2021 yılında 6 milyon 700 bin TL yatırımda bulunacağını ifade eden Çalık, proje bedeli 85 Milyon TL olan 27 kilometre uzunluğundaki Pütürge-Doğanyol yolunda yapım çalışmaları devam edildiğini, gelecek yılın sonunda tamamlanacak yolda 3,3 kilometre kısalma sağlanacağı açıkladı. İlçenin Taşbaşı Mahallesinde depremzedeler için yapılan köy konutlarını yerinde inceleyen Çalık, 105 adet köy konutları ile caminin yapımının Ağustos'ta tamamlanacağı bilgisini verdi. Milletvekili Çalık, Pazarcık Mahallesi'nde depremzede vatandaşlar için 83 adet köy evi ile caminin yapımının da Ağustos ayında bitirileceği söyledi. Çalık, ilçede esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: Bültenler

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