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AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika
AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son dönemde "Alışacaksınız" çıkışı ve taktığı 5 bin 300 liralık atkıyla gündeme gelen AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli WhatsApp mesajları ve fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı. Birinci, "Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler" ifadesini kullandı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üyelerinden olan Mücahit Birinci, son dönemde Prof. Dr. Ersan Şen ile yaşadığı tartışmada kullandığı "Alışacaksınız" ifadesi ve taktığı 5 bin 300 liralık atkısıyla gündeme gelmişti.

Dün akşam sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen bir dizi cinsel içerikli WhatsApp mesajı ve fotoğrafların paylaşılması sonrası sessizliğini bozan Birinci, Twitter hesabından art arda açıklamalar yaptı.

Kendisine ait olduğu öne sürülen WhatsApp mesajları için "iftira" diyen Birinci, attığı tweet'te "Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler ifadesini kullandı.

AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Birinci, bir diğer mesajında da, "Alçakları hoplatmaya devam edeceğiz. Fetö, DHKPC, PKK... Nasıl haysiyetsiz saldırı yaparlarsa yapsınlar, simetrik ve asimetrik, anladıkları dilden mücadeleye devam edeceğiz. Bu alçak iftiralarla ilgili hukuk ve emniyet noktasında gereğini yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Twitter'da Birinci'ye ait olduğu iddia edilen bir dizi cinsel içerikli mesaj paylaşılmıştı. Paylaşılan bu mesajlar arasında Birinci'ye ait olduğu ifade edilen bazı fotoğraflar da yer almıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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