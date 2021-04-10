AK Partili Avcı, elektriği kesildiği öne sürülen depremzedeyi ziyaret etti
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AK Partili Avcı, elektriği kesildiği öne sürülen depremzedeyi ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
AK Partili Avcı, elektriği kesildiği öne sürülen depremzedeyi ziyaret etti

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, ilçedeki konteynerde yaşayan ve elektriği kesildiği ileri sürülen depremzede Müşerref Yardaş'a ziyarette bulundu.

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, ilçedeki konteynerde yaşayan ve elektriği kesildiği ileri sürülen depremzede Müşerref Yardaş'a ziyarette bulundu.

Adem Avcı, ziyarette yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin söz konusu olmadığını belirtti.

Ziyarette İZSU'nun Yardaş'a, 1 ay abone ücreti ödenmediği gerekçesiyle su bağlamadığını öğrendiklerini aktaran Avcı, "Depremzede olduklarını belirtmelerine rağmen bir ay boyunca su bağlanmamış. Büyükşehir ekibi de bugün gelince su faturasını da alıp gitmişler. Bugün neden geldikleri de ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Avcı, abone ücretinin köy muhtarınca ödendiğini öğrendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükşehir Belediyesi bir yalan habere kapılıp, 'Annemizin karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz' demişti ama idaresindeki İZSU'nun depremzede yaşlı teyzemize, bir ay boyunca para ödemediği gerekçesi ile su bağlanmadığından bihaber. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bir haberden Büyükşehir Belediyesinin yaptığı da ortaya çıkmıştır. Takdiri, Karaburunlu ve İzmirli hemşehrilerimize bırakıyorum. Teyzemizin bir şikayeti olmadığı gibi devletin kendisine verdiği hizmetten dolayı da duacıdır. Çarptırılarak yapılan bir haber sonucu hem Müşerref teyzemizi üzmüşlerdir hem de olamayan bir olayı oldu gibi göstererek kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlarıdır. Bu yapılanı doğru bulmuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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