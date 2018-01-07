AK Parti Sözcüsü Ünal, "Bu ülkenin başında Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir lider olsaydı halimiz ne olurdu bir düşünün"

-"30 saniye içerisinde 4 defa fikir değiştiriyor"

"Sen bu ülkenin itibarıyla oynayamazsın, hele hele FETÖ'nün ağzıyla konuşamazsın"



TUNCELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 'Bylock'tan 11 bin kişiyi mağdur ettiniz' sözlerini eleştirerek "FETÖ'cülerin Bylock kullanıcılarını perdelemek için onların oluşturduğu yanlış sinyal veren programları bile büyük bir titizlikle araştırıp inceliyor, ortaya çıkarıyor, mağduriyetleri engelliyor demesi gerekirken devlet mağduriyet oluşturuyor diyor. Bu aziz devlet kimse mağdur olmasın diye kılı kırk yarıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Tunceli 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Ünal, ana muhalefete ve terör örgütlerine yüklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yeniliklerle ülkede kaydedilen ilerlemelere değinen Ünal, "Geçmişten bu güne bakıldığında yüzde yüz büyüme göstermiş bu ülke. Cumhuriyet tarihinin ikinci en büyük ihracatını yapmışız fakat bütün bunları yaparken birileri içeride ve dışarıda Recep Tayyip Erdoğan'a sırf bunları yaptığı için düşmanlık ediyor. Neden.Bu milleti ayağa kaldırdığı için, bu milleti laik olduğu yere taşıdığı için, 2023 hedeflerine bu aziz ve yüce milleti götürdüğü için, bu milletin kaynaklarını küresel efendilere peşkeş çekmediği için Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık ediyorlar" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu 30 saniyede 4 fikir değiştiriyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ünal, "Bu ülkenin başında Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir lider olsaydı halimiz ne olurdu bir düşünün. 30 saniye içerisinde 4 defa fikir değiştiriyor. Geçen gün Ayşe Arman'ın programında 30 saniyede dört defa fikir değiştirdi. ve sistematik olarak maalesef bir defa olsun bu milletin yanında yer almak yerine kendi ülkesini yurtdışına şikayet ediyor. Almanya'ya, İngiltere'ye gidiyor ve burada 'Türkiye'de can güvenliği yok' diyor. Bizler bu ülkeye, yatırımcılar, turistler gelsin, Türkiye'nin ekonomisi dünyayla entegre olsun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbesinin izleri silinsin, Türkiye normalleşsin diye mücadele veriyoruz. Adam gidip, 'Türkiye'de mahkeme yok, adalet yok, darbeciler yargılanmıyor" diyor. Bay Kemal 15 Temmuz gecesi o darbeciler suçüstü yakalandılar, bu ülkenin bağımsız ve tarafsız mahkemelerinde şuanda hesap veriyorlar. Sen bu ülkenin itibarıyla oynayamazsın, hele hele FETÖ'nün ağzıyla konuşamazsın. 'Bylock'tan dolayı 11 bin kişiyi mağdur ettiniz' diyor. Demiyor ki bu devlet 15 temmuz gibi bir işgal girişimi yaşamasına rağmen, dört tane terör örgütüyle mücadele etmesine rağmen, kılı kırk yarıyor. FETÖ'cülerin Bylock kullanıcılarını perdelemek için onların oluşturduğu yanlış sinyal veren programları bile büyük bir titizlikle araştırıp inceliyor, ortaya çıkarıyor, mağduriyetleri engelliyor demesi gerekirken devlet mağduriyet oluşturuyor diyor. Bu aziz devlet kimse mağdur olmasın diye kılı kırk yarıyor"ifadelerini kullandı.



"Tunceli'de çok güzel görüntüler gördüm"

Terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesiyle Tunceli'deki rahatlamanın gözle görülür olduğuna dikkat çeken Ünal: "Demokratik siyasetin olduğu yerde silah olmaz kan olmaz şiddet olmaz. Türkiye şuanda dört tane terör örgütüyle mücadele veriyor. Hamdolsun cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girdik girmeye devam edeceğiz. Bundan sonra beni vatandaşımın güveliğini tehdit eden hiçbir unsura göz açtırılmayacaktır. Benim vatandaşım evinde, işyerinde, sokağında, öğrenci kardeşim üniversitesinde, esnafım iş yerinde güven ve huzur içerisinde istikrarla hayatına devam edecektir. Bugün Tunceli'de çok güzel görüntüler gördüm. Çocuklar parkta, insanlar kafeteryalarda sokaklarda huzur içindeler. Biz bunu istiyoruz, çok şey mi, istiyoruz. Peki terör örgütü ne istiyor.Ölüm istiyor, şiddet istiyor.Her evden bir genç dağa, bir genç toprağa, bir genç de ceza evine girsin istiyor. Neden, Çünkü nefretten, kinden besleniyor. Çünkü o dağda kafaları taşlaşmış elebaşları var ya kendi pozisyonlarını korumak için gençlerin ölmesi gerekiyor. Toplumun terörle kaotik bir duruma düşmesi için toplumun bir birine düşman olması gerekiyor. Bunlar kandan besleniyor, ölümden şiddetten besleniyorlar. Biz sevgiden, dostluktan güvenden merhametten besleniyoruz. Bunlardan beslenmeye, herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Bugün Tunceli'de dolaşırken Elazığ'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Muğla'dan gelmiş ama burayı vatan toprağı bilen ve buranı tek bir taşına göz dikenin gözünü çıkarmaya hazır olan gençler gördük. İşte bizim teminatımız siz değerli gençlerimizsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra kongrede Yusuf Uçar AK Parti Tunceli Gençlik Kolları başkanlığına seçildi.