AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Elmalı davasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Elmalı davasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Elmalı davasıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Süreci yakından takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak bilinen çocuk istismarı olayına değinen Çelik, "AK Parti olarak davayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır. Süreci yakından takip ediyoruz, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.

15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarıyla, milletimizin direnişiyle, milletimizin darbe girişimini bertaraf ettiği milli bir gün. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla anılacak. Her sene Cumhurbaşkanımızın katılmasıyla değerlendirilen milli bir günümüz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Elmalı davasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

20 TEMMUZ TÖRENLERİ

20 Temmuz törenlerine Cumhurbaşkanımız daha önce de katılıyordu. Bu sene önemli bir anlamı olacak. KKTC'ye yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC'nin yanında olduğunu bu sene daha anlamlı şekilde gösterecek.

"YAKIŞIKSIZ BİR İFADE"

Sömürge valisi ifadesi yakışıksız bir ifadedir (Akşener'in sözlerine yönelik). Doğru ve ahlaki kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı milletimizin oylarıyla seçilmiştir, Türk devletini temsil etmektedir, orduların başkomutanıdır. Bu ifade milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Biz kurumlarla ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştirisi sınırı ile hakaret sınırını siyasetçi belirleyemezse öyle bir atmosfer ortaya çıkar ki siyasetçi meşruiyet alanını zedeler.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Elmalı davasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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