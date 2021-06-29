AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da incelemelerde bulundu

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

Yapımı devam eden Millet Bahçesi ve saat kulesi şantiyesinde incelemelerde bulunan Soluk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eski adliye lojmanı alanında da incelemelerde bulunan Soluk, burada yaptığı açıklamada, "642 toplu konutu ilçemize kazandırıyoruz. 700 konutluk üçüncü etabı da buraya kazandırdığımızda planlı bir yapılaşma sağlanmış olacak. Eski adliye lojmanlarının binası miadını doldurduğundan burası yıkılarak yerine 20 konutluk yeni bir lojman inşa edilecek. İnşaat halindeki hizmet binası da Zara Belediyesi ile anlaşarak arsa karşılığında devralındı. Burası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve hizmet birimlerinin yer alacağı hizmet binası olarak açılacak." dedi.

Hizmetlerin aksamadan devam ettiğini ifade eden Soluk, yeni projelerle Sivas ve ilçeleri ile ülke genelinde yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel