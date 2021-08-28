AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, afetin yaralarının devlet millet dayanışmasıyla sarıldığını söyledi
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AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, afetin yaralarının devlet millet dayanışmasıyla sarıldığını söyledi

AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, afetin yaralarının devlet millet dayanışmasıyla sarıldığını söyledi
Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, yaşanan sel felaketinin yaralarının devlet millet dayanışmasıyla sarıldığını belirtti.

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, yaşanan sel felaketinin yaralarının devlet millet dayanışmasıyla sarıldığını belirtti.

Giresun, afet bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a gelen MKYK üyeleri Metin Tarhan, Halise Çiftçi ve Nazan Aytop ile parti binasında düzenlediği basın toplantısında, sel felaketinin ardından bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin Ayancık ve Türkeli ilçelerinde büyük yıkıma sebep olduğuna işaret eden Giresun, "Yaşanan afette 10 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, 6 vatandaşımız ise hala kayıp durumdadır. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum." dedi.

Sel felaketinde 45 köyden 120 hanenin etkilendiğin tespit edildiğini anlatan Giresun, şöyle devam etti:

"Ayancık ve Türkeli mahallelerinden 583 vatandaşımız helikopterlerle tahliye edildi. Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi gören 56 hastanın nakli de hızlı bir şekilde yapıldı. Devletimizin sağladığı imkanlarla ilçelerimizin yaraları kısa sürede sarılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bakanlarımız Ayancık ve Türkeli ilçelerimiz için gerekli tüm imkanları seferber etti. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sinop'umuzun afet bölgesi ilan edilmesi, ilçelerimizin kısa sürede toparlanmasında etkili oldu."

Afet bölgesine toplam 37,5 milyon liralık kaynak aktarıldığını aktaran Giresun, "Afet bölgemizde yıkılan yollar yeniden yapılmakta, selin yok ettiği evlerin yerine yenileri inşa edilmektedir. İlçelerimizin yaraları devlet- dayanışmasıyla sarılmaktadır." ifadesini kullandı.

Afetin zararlarının hızlı şekilde giderildiğini vurgulayan Giresun, şunları kaydetti:

"Elektriğin, suyun ve ulaşımın olmadığı köy yolumuz kalmadı. İlçe merkezimizde yıkılan köprülerin yerine yenileri inşa edildi. Afetin büyük yıkıma sebep olduğu Babaçay köyünde, vatandaşlarımızın konaklaması için konteyner kent kuruldu, kira yardımı sağlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 165 çiftçimize 1265 balya saman, 29 ton hayvan yemi, 3,5 ton yonca ve sokak hayvanları için de 1400 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayancık ve Türkeli'de nereye gitsek, hangi vatandaşımızın kapısını çalsak, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize dua sesi yükseliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na özellikle teşekkür etmek istiyorum. Diğer bütün bakanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ayancık ve Türkeli'de hayat normale dönene, ilçelerimizin tüm ihtiyaçları karşılanana kadar çalışmalarımız devam edecek.Yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ancak devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce ve imkana sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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